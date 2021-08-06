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Спорт

Клуб Зінченка купив футболіста за 139 мільйонів доларів

8:38 6 серпня 2021
Джек Гріліш

Англійський «Манчестер Сіті», який програв у фіналі Ліги чемпіонів співвітчизникам із «Челсі», оголосив про підписання шестирічного контракту з півзахисником «Астон Вілли» та збірної Англії Джеком Грілішем.

Сума трансферу склала 100 млн фунтів стерлінгів (більше 139 млн доларів), що зробило 25-річного Гріліша найдорожчим гравцем в історії англійської прем'єр-ліги. Цей перехід перевершив рекорд, що раніше належав французу Полю Погба, за якого «Манчестер Юнайтед» заплатив близько 125 млн доларів.

Як зізнався сам футболіст, дане рішення далося йому непросто. «Я був у „Астон Віллі“ протягом 19 років, і був її вболівальником усе своє життя. Я пройшов через усі щаблі клубу та став капітаном команди, вивівши її до вищого дивізіону англійського футболу. Неможливо змалювати мої почуття словами, але я спробую. Коли я вперше прийшов до „Віллт“, у мене були мрії та амбіції про те, щоб потрапити до першої команди, забити свій перший м'яч та забити переможний гол у бірмінгемському дербі. Кожного разу, надягаючи футболку „Астон Вілли“, я грав з усім серцем. Отримати капітанську пов'язку було одночасно і привілеєм, і честю для мене та моєї сім'ї, я насолоджувався кожною хвилиною цього. Саме тому останні місяці були дуже важкими для мене», — написав новий одноклубник українця Олександра Зінченка, який узяв вільний після уходу аргентинця Агуеро десятий номер, у своєму Twitter.

Додамо, що в минулому сезоні Гріліш провів за «Астон Віллу» в чемпіонаті та Кубку країни 27 матчів, в яких забив 7 м'ячів та віддав 12 результативних передач. У складі збірної Англії Джек узяв участь у п'яти матчах Євро-2020 (загалом у його доробку 12 поєдинків за національну команду), де британці стали віце-чемпіонами, поступившись у фіналі в серії пенальті Італії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер атак збірної України Роман Яремчук підписав контракт із португальською «Бенфікою».

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