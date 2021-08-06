Мірча Луческу переніс операцію: стали відомі подробиці

76-річний наставник київського «Динамо» Мірча Луческу, який займається благодійністю на батьківщині, переніс операцію у столиці України.

Останнім часом у досвідченого фахівця була підвищена температура, яку пов'язували із застудою. Насправді же причиною стала кіста, що утворилася у волосяній цибулині. Як повідомляє румунське видання Ziare, в підсумку лікарі, провівши ретельне обстеження, прийняли рішення видалити її шляхом оперативного втручання, яке тривало лише вісім хвилин.

Саме з цієї причини Луческу пропустив товариський матч своїх підопічних із «Фенербахче» (1:1), що відбувся у Стамбулі, але вже зможе бути присутнім на поєдинку проти луганської «Зорі», який відбудеться 8 серпня в Запоріжжі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» представило нову форму саме в день народження Мірчі Луческу.

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