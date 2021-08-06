Еріксен, який пережив клінічну смерть, зможе грати у футбол: озвучені терміни повернення гравця

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен, який пережив клінічну смерть в матчі групової стадії Євро-2020 проти Фінляндії (0:1), дав оптимістичні прогнози щодо своєї кар'єри.

«Через чотири-п'ять місяців я знову почну грати. Зі мною все гаразд», — наводить слова футболіста сайт Nettavisen.

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Eriksen ritorna al Suning Training Centre pic.twitter.com/jp6CWqVnAV - Inter (@Inter) August 4, 2021

Щоправда, незважаючи на те, що гравець уже відвідав базу «Інтера» й поспілкувався з керівництвом та партнерами по клубу, поки невідомо, де саме продовжить кар'єру Еріксен. Незважаючи на чинний до 2024 року контракт із «Інтером», Крістіан, зарплата якого становить 8 млн євро на рік, не зможе виступати в італійській серії А. Згідно з місцевими правилами, футболісти з дефібрилятором у серці не можуть грати за професійні клуби.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Крістіану Еріксену зробили операцію на серці.

Фото ФК «Інтер»

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