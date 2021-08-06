Плюс одна «бронза» для України: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 6 серпня
За підсумками п'ятниці, 6 серпня, коли на Олімпійських іграх у Токіо були розіграні 25 комплектів нагород, Україна здобула ще одну медаль — «бронзу» завоював капітан збірної України з карате Станіслав Горуна.
За 14 днів змагань у столиці Японії медалі Олімпіади вже завоювали представники 89 країн. Збірна України, у якої поки лише одне «золото», опустилася з 36-го місця на 40-е. За загальною же кількістю медалей наші співвітчизники як і раніше на 16-му місці.
Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020 року, як і напередодні, складають Китай — 79 нагород (36 золотих, 26 срібних та 17 бронзових), США — 98 (31+36+31) та Японія — 51 (24+11+16).
Олімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Китай
|36
|26
|17
|79
|2
|США
|31
|36
|31
|98
|3
|Японія
|24
|11
|16
|51
|4
|Великобританія
|18
|20
|20
|58
|5
|Олімпійський комітет Росії
|17
|23
|22
|62
|6
|Австралія
|17
|6
|21
|44
|7
|Італія
|10
|10
|18
|38
|8
|Німеччина
|9
|11
|16
|36
|9
|Нідерланди
|9
|10
|12
|31
|10
|Франція
|7
|11
|9
|27
|11
|Нова Зеландія
|7
|6
|6
|19
|12
|Канада
|6
|6
|10
|22
|13
|Південна Корея
|6
|4
|9
|19
|14
|Куба
|6
|3
|4
|13
|15
|Угорщина
|5
|7
|5
|17
|16
|Бразилія
|4
|4
|8
|16
|17
|Польща
|4
|4
|4
|12
|18
|Чехія
|4
|3
|2
|9
|19
|Ямайка
|4
|1
|3
|8
|20
|Іспанія
|3
|5
|5
|13
|21
|Швейцарія
|3
|4
|6
|13
|22
|Хорватія
|3
|3
|2
|8
|23
|Бельгія
|3
|1
|1
|5
|Словенія
|3
|1
|1
|5
|25
|Швеція
|2
|6
|0
|8
|26
|Грузія
|2
|5
|1
|8
|27
|Китайський Тайбей
|2
|4
|6
|12
|28
|Данія
|2
|3
|4
|9
|29
|Іран
|2
|2
|2
|6
|Кенія
|2
|2
|2
|6
|31
|Норвегія
|2
|2
|1
|5
|32
|Сербія
|2
|1
|4
|7
|33
|Уганда
|2
|1
|1
|4
|34
|Еквадор
|2
|1
|0
|3
|35
|Узбекистан
|2
|0
|2
|4
|36
|Греція
|2
|0
|1
|3
|37
|Багамські острови
|2
|0
|0
|2
|Косово
|2
|0
|0
|2
|Катар
|2
|0
|0
|2
|40
|Україна
|1
|3
|10
|14
|41
|Румунія
|1
|3
|0
|4
|Венесуела
|1
|3
|0
|4
|43
|Білорусь
|1
|2
|2
|5
|Гонконг
|1
|2
|2
|5
|45
|ПАР
|1
|2
|0
|3
|Словаччина
|1
|2
|0
|3
|47
|Туреччина
|1
|1
|8
|10
|48
|Австрія
|1
|1
|5
|7
|49
|Індонезія
|1
|1
|3
|5
|50
|Болгарія
|1
|1
|2
|4
|Португалія
|1
|1
|2
|4
|52
|Ефіопія
|1
|1
|1
|3
|Філіппіни
|1
|1
|1
|3
|54
|Туніс
|1
|1
|0
|2
|55
|Ірландія
|1
|0
|2
|3
|Ізраїль
|1
|0
|2
|3
|57
|Естонія
|1
|0
|1
|2
|Фіджі
|1
|0
|1
|2
|Латвія
|1
|0
|1
|2
|Таїланд
|1
|0
|1
|2
|61
|Бермудські острови
|1
|0
|0
|1
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|Пуерто-Ріко
|1
|0
|0
|1
|64
|Колумбія
|0
|4
|1
|5
|65
|Домініканська республіка
|0
|3
|1
|4
|66
|Індія
|0
|2
|3
|5
|67
|Вірменія
|0
|2
|2
|4
|68
|Киргизстан
|0
|2
|1
|3
|69
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|Монголія
|0
|1
|3
|4
|71
|Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|72
|Аргентина
|0
|1
|1
|2
|Йорданія
|0
|1
|1
|2
|Нігерія
|0
|1
|1
|2
|75
|Литва
|0
|1
|0
|1
|Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|Намібія
|0
|1
|0
|1
|Туркменістан
|0
|1
|0
|1
|79
|Казахстан
|0
|0
|7
|7
|80
|Єгипет
|0
|0
|4
|4
|Мексика
|0
|0
|4
|4
|72
|Фінляндія
|0
|0
|2
|2
|83
|Буркіна-Фасо
|0
|0
|1
|1
|Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|Гана
|0
|0
|1
|1
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|Малайзія
|0
|0
|1
|1
|Сирія
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що в суботу, 6 серпня, своїх володарів знайдуть 34 комплекти нагород Олімпійських ігор.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном Токіо .
Фото НОК України265
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