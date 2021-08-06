Плюс одна «бронза» для України: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 6 серпня

За підсумками п'ятниці, 6 серпня, коли на Олімпійських іграх у Токіо були розіграні 25 комплектів нагород, Україна здобула ще одну медаль — «бронзу» завоював капітан збірної України з карате Станіслав Горуна.

За 14 днів змагань у столиці Японії медалі Олімпіади вже завоювали представники 89 країн. Збірна України, у якої поки лише одне «золото», опустилася з 36-го місця на 40-е. За загальною же кількістю медалей наші співвітчизники як і раніше на 16-му місці.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020 року, як і напередодні, складають Китай — 79 нагород (36 золотих, 26 срібних та 17 бронзових), США — 98 (31+36+31) та Японія — 51 (24+11+16).

Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Китай 36 26 17 79 2 США 31 36 31 98 3 Японія 24 11 16 51 4 Великобританія 18 20 20 58 5 Олімпійський комітет Росії 17 23 22 62 6 Австралія 17 6 21 44 7 Італія 10 10 18 38 8 Німеччина 9 11 16 36 9 Нідерланди 9 10 12 31 10 Франція 7 11 9 27 11 Нова Зеландія 7 6 6 19 12 Канада 6 6 10 22 13 Південна Корея 6 4 9 19 14 Куба 6 3 4 13 15 Угорщина 5 7 5 17 16 Бразилія 4 4 8 16 17 Польща 4 4 4 12 18 Чехія 4 3 2 9 19 Ямайка 4 1 3 8 20 Іспанія 3 5 5 13 21 Швейцарія 3 4 6 13 22 Хорватія 3 3 2 8 23 Бельгія 3 1 1 5 Словенія 3 1 1 5 25 Швеція 2 6 0 8 26 Грузія 2 5 1 8 27 Китайський Тайбей 2 4 6 12 28 Данія 2 3 4 9 29 Іран 2 2 2 6 Кенія 2 2 2 6 31 Норвегія 2 2 1 5 32 Сербія 2 1 4 7 33 Уганда 2 1 1 4 34 Еквадор 2 1 0 3 35 Узбекистан 2 0 2 4 36 Греція 2 0 1 3 37 Багамські острови 2 0 0 2 Косово 2 0 0 2 Катар 2 0 0 2 40 Україна 1 3 10 14 41 Румунія 1 3 0 4 Венесуела 1 3 0 4 43 Білорусь 1 2 2 5 Гонконг 1 2 2 5 45 ПАР 1 2 0 3 Словаччина 1 2 0 3 47 Туреччина 1 1 8 10 48 Австрія 1 1 5 7 49 Індонезія 1 1 3 5 50 Болгарія 1 1 2 4 Португалія 1 1 2 4 52 Ефіопія 1 1 1 3 Філіппіни 1 1 1 3 54 Туніс 1 1 0 2 55 Ірландія 1 0 2 3 Ізраїль 1 0 2 3 57 Естонія 1 0 1 2 Фіджі 1 0 1 2 Латвія 1 0 1 2 Таїланд 1 0 1 2 61 Бермудські острови 1 0 0 1 Марокко 1 0 0 1 Пуерто-Ріко 1 0 0 1 64 Колумбія 0 4 1 5 65 Домініканська республіка 0 3 1 4 66 Індія 0 2 3 5 67 Вірменія 0 2 2 4 68 Киргизстан 0 2 1 3 69 Азербайджан 0 1 3 4 Монголія 0 1 3 4 71 Сан-Марино 0 1 2 3 72 Аргентина 0 1 1 2 Йорданія 0 1 1 2 Нігерія 0 1 1 2 75 Литва 0 1 0 1 Північна Македонія 0 1 0 1 Намібія 0 1 0 1 Туркменістан 0 1 0 1 79 Казахстан 0 0 7 7 80 Єгипет 0 0 4 4 Мексика 0 0 4 4 72 Фінляндія 0 0 2 2 83 Буркіна-Фасо 0 0 1 1 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 Гана 0 0 1 1 Гренада 0 0 1 1 Кувейт 0 0 1 1 Малайзія 0 0 1 1 Сирія 0 0 1 1

Нагадаємо, що в суботу, 6 серпня, своїх володарів знайдуть 34 комплекти нагород Олімпійських ігор.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном Токіо .

Фото НОК України

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