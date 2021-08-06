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Спорт

Плюс одна «бронза» для України: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 6 серпня

18:46 6 серпня 2021
Станіслав Горуна

За підсумками п'ятниці, 6 серпня, коли на Олімпійських іграх у Токіо були розіграні 25 комплектів нагород, Україна здобула ще одну медаль — «бронзу» завоював капітан збірної України з карате Станіслав Горуна.

За 14 днів змагань у столиці Японії медалі Олімпіади вже завоювали представники 89 країн. Збірна України, у якої поки лише одне «золото», опустилася з 36-го місця на 40-е. За загальною же кількістю медалей наші співвітчизники як і раніше на 16-му місці.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020 року, як і напередодні, складають Китай — 79 нагород (36 золотих, 26 срібних та 17 бронзових), США — 98 (31+36+31) та Японія — 51 (24+11+16).

Олімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Китай 36 26 17 79
2 США 31 36 31 98
3 Японія 24 11 16 51
4 Великобританія 18 20 20 58
5 Олімпійський комітет Росії 17 23 22 62
6 Австралія 17 6 21 44
7 Італія 10 10 18 38
8 Німеччина 9 11 16 36
9 Нідерланди 9 10 12 31
10 Франція 7 11 9 27
11 Нова Зеландія 7 6 6 19
12 Канада 6 6 10 22
13 Південна Корея 6 4 9 19
14 Куба 6 3 4 13
15 Угорщина 5 7 5 17
16 Бразилія 4 4 8 16
17 Польща 4 4 4 12
18 Чехія 4 3 2 9
19 Ямайка 4 1 3 8
20 Іспанія 3 5 5 13
21 Швейцарія 3 4 6 13
22 Хорватія 3 3 2 8
23 Бельгія 3 1 1 5
Словенія 3 1 1 5
25 Швеція 2 6 0 8
26 Грузія 2 5 1 8
27 Китайський Тайбей 2 4 6 12
28 Данія 2 3 4 9
29 Іран 2 2 2 6
Кенія 2 2 2 6
31 Норвегія 2 2 1 5
32 Сербія 2 1 4 7
33 Уганда 2 1 1 4
34 Еквадор 2 1 0 3
35 Узбекистан 2 0 2 4
36 Греція 2 0 1 3
37 Багамські острови 2 0 0 2
Косово 2 0 0 2
Катар 2 0 0 2
40 Україна 1 3 10 14
41 Румунія 1 3 0 4
Венесуела 1 3 0 4
43 Білорусь 1 2 2 5
Гонконг 1 2 2 5
45 ПАР 1 2 0 3
Словаччина 1 2 0 3
47 Туреччина 1 1 8 10
48 Австрія 1 1 5 7
49 Індонезія 1 1 3 5
50 Болгарія 1 1 2 4
Португалія 1 1 2 4
52 Ефіопія 1 1 1 3
Філіппіни 1 1 1 3
54 Туніс 1 1 0 2
55 Ірландія 1 0 2 3
Ізраїль 1 0 2 3
57 Естонія 1 0 1 2
Фіджі 1 0 1 2
Латвія 1 0 1 2
Таїланд 1 0 1 2
61 Бермудські острови 1 0 0 1
Марокко 1 0 0 1
Пуерто-Ріко 1 0 0 1
64 Колумбія 0 4 1 5
65 Домініканська республіка 0 3 1 4
66 Індія 0 2 3 5
67 Вірменія 0 2 2 4
68 Киргизстан 0 2 1 3
69 Азербайджан 0 1 3 4
Монголія 0 1 3 4
71 Сан-Марино 0 1 2 3
72 Аргентина 0 1 1 2
Йорданія 0 1 1 2
Нігерія 0 1 1 2
75 Литва 0 1 0 1
Північна Македонія 0 1 0 1
Намібія 0 1 0 1
Туркменістан 0 1 0 1
79 Казахстан 0 0 7 7
80 Єгипет 0 0 4 4
Мексика 0 0 4 4
72 Фінляндія 0 0 2 2
83 Буркіна-Фасо 0 0 1 1
Кот-д'Івуар 0 0 1 1
Гана 0 0 1 1
Гренада 0 0 1 1
Кувейт 0 0 1 1
Малайзія 0 0 1 1
Сирія 0 0 1 1

Нагадаємо, що в суботу, 6 серпня, своїх володарів знайдуть 34 комплекти нагород Олімпійських ігор.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном Токіо .

Фото НОК України

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