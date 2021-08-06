Тріо красунь у стрибках у висоту: коли дивитися онлайн виступи українців на Олімпійських іграх 7 серпня

У суботу, 7 серпня, за день до завершення Олімпійських ігор, у Токіо розіграють 34 комплекти медалей. Напередодні піднявся на п'єдестал пошани наш співвітчизник Станіслав Горуна, який завоював «бронзу» в карате, і в медальному заліку «жовто-сині» з 14 нагородами посідають 40-е місце.

У 15-й день змагань Україну представлять:

легка атлетика — Дар'я Михайлова, Вікторія Калюжна, Євгенія Прокоф'єва (марафон, початок — о 0:00), Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ярослава Магучих (стрибки у висоту, початок фіналу — о 13:35);

веслування на байдарках та каное — Людмила Лузан та Анастасія Четверікова, Павло Алтухов та Юрій Вандюк (каное-двійка, початок заїздів — о 3:37), Марія Повх, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова, Марія Кічасова-Скорик (байдарка-четвірка, початок — о 4:14);

бокс — Олександр Хижняк (початок фіналу — о 8:45);

художня гімнастика — Вікторія Онопрієнко, Христина Погранична (індивідуальне багатоборство, початок фіналу — о 9:20);

артистичне плавання — Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно (команда, початок фіналу — о 13:30);

вільна боротьба — Оксана Лівач (початок втішної сутички за вихід до «бронзового» фіналу — не раніше 12:50).

Відзначимо, що трансляції з Токіо з 23 липня по 8 серпня в Україні можна дивитися на телеканалі «UA:Перший» та діджитал-платформі «Суспільне Спорт».

Олімпіада-2020. Токіо

7 серпня (субота)

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 00:50 (у запису) «UA:Перший»

Змагання Олімпійських ігор 6:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучими Денисом Зерченком та Яною Павловою 10:30 «UA:Перший»

Змагання Олімпійських ігор 11:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучим Дмитром Лазуткіним та олімпійською експерткою Ганною Різатдіновою 16:20 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 18:20 (у запису) «UA:Перший»

Щоденний дайджест «Доба Олімпійських ігор» 21:30 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 21:50 (у запису) «UA:Перший»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк приніс Україні золоту олімпійську медаль.

Фото НОК України

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