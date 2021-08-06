«Чорноморець» забив гол-красень, але все одно програв у Харкові
У п'ятницю, 6 серпня, матчем у Харкові стартував 3-й тур чемпіонату України з футболу.
Чемпіонат України. 3-й тур
«Металіст-1925» (Харків) — «Чорноморець» (Одеса) — 3:2 (Батюшин, 23, Голодюк, 64, Дубко, 66, у свої ворота — Бугай, 17, 43).
У минулому сезоні суперники виступали в першій лізі, і тоді «Чорноморець» здобув перемоги в обох матчах — 2:0 удома та 1:0 на виїзді. У підсумку «моряки» посіли в турнірній таблиці місце вище, але при цьому обидві команди підвищилися у класі.
Перед звітним поєдинком розстановка сил уже була іншою. Якщо харків'яни в міжсезоння зберегли лідерів та змогли посилитися, то одеситів залишила половина складу, а поповнення було знайдене серед молодих футболістів київського «Динамо», які виступали в чемпіонатах U21 та U19. Тому не дивно, що у стартових турах команда Юрія Мороза зазнала дві «сухих» поразки та міцно влаштувалася на останній сходинці в таблиці.
Ось тільки гостям вдалося здивувати суперника в першому таймі. На 17-й хвилині «Чорноморець» відкрив рахунок, коли Бугай, зігравши на добиванні після свого ж удару та блокування від суперника, ударом через себе таки відправив м'яча у ворота. Харків'яни досить швидко відігралися, коли Батюшин скористався помилкою Кадірі й точним ударом поцілив у нижній кут, але перед самою перервою «моряки» знову вийшли вперед після точного удару того ж Бугая.
Утім, утримати свою мінімальну перевагу команді Юрія Мороза не вдалося. Протягом двох хвилин у середині другого тайму одесити не лише дозволили супернику зрівняти рахунок, а й вийти вперед. Спочатку Голодюк із близької відстані замкнув простріл Фабіньо з правого флангу, а незабаром чергова передача бразильця призвела до того, що Дубко зрізав м'яча у свої ворота. До фінального свистка рахунок більше не змінювався, і «Металіст-1925» бодай на добу вийшов на третє місце в турнірній таблиці.
Турнірне становище:
1. «Десна» — 6 очок (2 матчі);
2. «Шахтар» — 6 (2);
3. «Металіст-1925» — 6 (3);
4. «Дніпро-1» — 4 (2);
5. «Ворскла» — 4 (2);
6. «Колос» — 4 (2);
7. «Динамо» — 3 (1);
8. «Зоря» — 3 (2);
9. «Минай» — 3 (1);
10. «Олександрія» — 3 (2);
11. «Маріуполь» — 1 (2);
12. «Львів» — 1 (2);
13. «Верес» — 1 (2);
14. «Рух» — 0 (2);
15. «Інгулець» — 0 (2);
16. «Чорноморець» — 0 (3).
Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Кочергін («Зоря»); 2 — Владислав Калитвинцев («Десна»), Артем Довбік («Дніпро-1»), лассіньї Траоре («Шахтар»), Владислав Бугай («Чорноморець»), Юрій Батюшін («Металіст-+1925»).
Також в рамках 3-го туру прем'єр-ліги будуть зіграні такі матчі: «Рух» — «Верес», «Шахтар» — «Олександрія», «Дніпро-1» — «Маріуполь» (7 серпня), «Зоря» — «Динамо «,» Ворскла «-» Львів «(8 серпня),» Десна «-» Інгулець «(9 серпня). Дата матчу «Минай» — «Колос» буде повідомлена додатково.
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Фото ФК «Металіст-тисяча дев'ятсот двадцять п'ять»97
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