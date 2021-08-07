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Українець Хижняк через скандальне рішення арбітра залишився без «золота» Олімпійських ігор

9:11 7 серпня 2021
Олександр Хижняк

У суботу, 7 серпня, 26-річний український боксер Олександр Хижняк на прізвисько Полтавський Танк завоював срібну медаль на Олімпійських іграх у Токіо.

На шляху до вирішального поєдинку у ваговій категорії до 75 кг наш співвітчизник одноголосним рішенням суддів здолав японця Юъто Морівакі (5:0), роздільним рішенням переміг Еурі Седено Мартінеса з Домініканської Республіки (4:1) та у важкому протистоянні виявився сильнішим за філіппінця Еуміра Марсьяля в півфіналі (3:2).

У фіналі Полтавський Танк зустрівся з віце-чемпіоном світу-2019 23-річним бразильцем Ебертом Соузою. Олександр традиційно для себе активно почав бій, і раз по раз влучав по південноамериканцю, не помічаючи опору суперника. Не дивно, що перший раунд судді одноголосно віддали українцю, і тим самим наш співвітчизник створив собі відмінний заділ. У схожому ключі поєдинок продовжився і в другій трихвилинці, яку також беззаперечно виграв Олександр. Але у третьому раунді сталося неочікуване — Олександр пропустив потужний удар та опинився на канвасі. Рефері не став відраховувати нокдаун, а зупинив бій, хоча українець готовий був продовжувати бій…

Таким чином, Хижняк став четвертим віце-чемпіоном Олімпійських ігор в історії українського боксу. Раніше «срібло» Ігор завойовували Андрій Котельник та Сергій Доценко (Сідней-2000) та Денис Беринчик (Лондон-2012).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Людмила Лузан стала дворазовим призером Олімпіади-2020 у Токіо, завоювавши «срібло» в каное-двійці в парі з Анастасією Четверіковою.

Фото НОК України

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