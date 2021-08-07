Влада Седан показала, як Зінченко зустрів її з дитиною з пологового будинку

Футболіст «Манчестер Сіті» та збірної України Олександр Зінченко яскраво зустрів свою дружину Владу Седан та новонароджену дочку з пологового будинку.

Гравець влаштував удома справжнэ море з кульок та квітів у ніжних рожевих тонах різних відтінків. Також із кульок було написано ім'я Єва — саме так щасливі батьки вирішили назвати дочку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Артем Шабанов повів під вінець вагітну красуню.

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