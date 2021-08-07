На безбідну старість вистачить: стала відома зарплата Мессі в «ПСЖ»

Шестиразовий володар «Золотого м'яча» аргентинець Ліонель Мессі, який сенсаційно залишив «Барселону» після 18 років виступів за каталонський клуб, довго залишатися безробітним не буде.

34-річний футболіст отримав привабливу пропозицію від французького «ПСЖ». Як повідомляє авторитетний журналіст Нікола Скіра на своїй сторінці у Twitter, парижани запропонували Ліонелю дворічний контракт із опцією його продовження ще на один рік із зарплатою у 50 млн євро на рік.

У керівництва «ПСЖ» є як мінімум два союзника в цій справі — співвітчизник Мессі півзахисник Анхель Ді Марія та колишній одноклубник Лео по «Барселоні» бразилець Неймар, які зараз виступають за парижан, активно зазивають аргентинця до столиці Франції. А брат президента клубу вирішив зіграти на випередження. «Переговори офіційно завершені. Про все буде оголошено пізніше», — написав Халіфа бін Хамад Аль-Тані на своїй сторінці у Twitter.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII - خليفة بن حمد آل ثاني (@khm_althani) August 6, 2021

Нагадаємо, що Мессі виступав за «Барселону» з 2003 року, вигравши за цей час із каталонцями 35 трофеїв та побивши безліч індивідуальних рекордів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонель Мессі зняв прокляття та завоював зі збірною Аргентини перший трофей.

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