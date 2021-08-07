Став відомий новий головний тренер збірної України з футболу

Національна збірна України, що залишилася без головного тренера після того, як пішов Андрій Шевченко, незабаром отримає нового наставника.

Як стало відомо «ФАКТАМ», 47-річний Сергій Ребров узгодив усі питання зі своїм нинішнім клубом, «Аль-Айном» з ОАЕ, який очолив лише на початку червня, і на найближчому Виконкомі УАФ, що відбудеться в понеділок, 9 серпня, буде офіційно оголошено про його призначення новим наставником чвертьфіналіста Євро-2020.

Підтвердив цю інформацію 70-річний екс-наставник ряду вітчизняних клубів та національної команди Мирон Маркевич, який у тому числі заявив, що піде з посади голови комітету національних збірних УАФ.

«Я вважаю, що вірою та правдою служив українському футболу п'ять років, займаючи цю посаду в УАФ. За цей час національна збірна України завоювала право виступати у фінальній частині чемпіонату Європи, де фінішувала у вісімці найкращих, молодіжна збірна стала чемпіоном світу, успіхів досягали й збірні інших вікових груп. Також важливо, що в рядах збірних прогресували молоді футболісти, які зараз на виду навіть в іменитих зарубіжних клубах. Я вдячний усім, хто всі ці роки підтримував мене. Однак після завершення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова як тренер. Тому і вирішив, що з роботою функціонера час закінчувати. Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву успіхів на посаді головного тренера національної збірної. Він на мою підтримку завжди може розраховувати», — наводить слова досвідченого фахівця сайт Meta-Ratings.

Додамо, що Сергій Ребров почав тренерську кар'єру в 2009 році. За цей час двічі завоював sз київським «Динамо» золоті медалі чемпіонату України та тричі став чемпіоном Угорщини, очолюючи «Ференцварош». Також працював із клубом «Аль-Джидда», ставши віце-чемпіоном Саудівської Аравії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард збірної України Роман Яремчук підписав контракт із 37-разовим чемпіоном Португалії лісабонською «Бенфікою».

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