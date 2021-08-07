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Спорт

Збірна України завоювала другу олімпійську медаль в артистичному плаванні

15:02 7 серпня 2021
Збірна України з артистичного плавання

У суботу, 7 серпня, слідом за «сріблом» Людмили Лузан та Анастасії Четверікової в каное-двійці й боксера Олександра Хижняка скарбничка збірної України поповнилася ще однією бронзовою нагородою.

У артистичному плаванні наші співвітчизниці у складі Влади та Марини Алексіївих, Марти Федіної, Катерини Резник, Анастасії Савчук, Аліни Шинкаренко, Ксенії Сидоренко та Єлизавети Яхно в технічній програмі набрали 94,2685 бали, у вільній програмі — 96,0333 бали. Загальний показник 190,3018 балів дозволив «жовто-синім» посісти підсумкове третє місце, поступившись лише суперницям з ОКР (196,0979) та Китаю (193,5310).

Нагадаємо, що це вже друга нагорода, завойована українками в артистичному плаванні на Олімпіаді в Токіо. Раніше дует Марти Федіної та Анастасії Савчук став також «бронзовим» у парних виступах .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що капітан збірної України з карате Станіслав Горуна став бронзовим призером у Токіо-2020.

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