19-річна українка Магучих «застрибнула» на олімпійський п'єдестал у Токіо

У суботу, 7 серпня, слідом за двома срібними медалями, завойованими Людмилою Лузан та Анастасією Четверіковою в каное-двійці та боксером Олександром Хижняком, а також «бронзою» нашої команди в артистичному плаванні, свій внесок до загальної скарбнички нагород зробили й наші стрибунки у висоту .

До фінального раунду вийшли відразу три наші співвітчизниці. Раніше за інших боротьбу за медалі припинила Юлія Левченко, стрибка якої на 1,96 метра (найкращий результат у сезоні) вистачило лише для восьмого місця. Ірина Геращенко стрибнула на 1,98 метра (також найкращий результат у сезоні) та зупинилася за крок від п'єдесталу.

Єдиною з українок, яка перестрибнула двометрову планку, стала 19-річна Ярослава Магучих. Разом із дніпрянкою взяли аналогічну висоту австралійка Нікола Макдермотт та Марія Ласіцкене з ОКР. Магучих була однією з головних претенденток на перемогу, адже місяць тому на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі стрибнула на 2,03 метри. Але, не подолавши планку на 2,02 метри, наша співвітчизниця перенесла дві спроби на висоту 2,04 метри, які також виявилися невдалими. Українка стала в підсумку третьою, завоювавши «бронзу».

Чемпіонкою же стала росіянка Ласіцкене, яка стрибнула на 2,04 метри, а австралійка Нікола Макдермотт стала срібним призером з результатом 2,02 метри.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна посідає 16-е місце в медальному заліку за кількістю здобутих нагород у Токіо.

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