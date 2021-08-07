Збірна Бразилії з футболу вдруге поспіль виграла Олімпійські ігри: відеоогляд фіналу

У суботу, 7 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо завершився футбольний турнір. У вирішальному матчі за «золото» зійшлися чинний олімпійський чемпіон, збірна Бразилії, та команда Іспанії.

Олімпіада-2020. Фінал

Бразилія — Іспанія — 2:1 у додатковий час (Кунья, 45+2, Малком, 108 — Оярсабаль, 61). На 38-й хвилині Рішарлісон (Бразилія) не реалізував пенальті.

Обидві команди підійшли до звітного поєдинку, не зазнавши жодної поразки у столиці Японії. Перший тайм не ряснів небезпечними моментами, але селесао створили кылька гольових нагод. І якщо Рішарлісон своїм шансом не скористався, невдало виконавши пенальті (м'яч після удару форварда пролетів над поперечиною), то перед самою перервою бразильці все ж вийшли вперед завдяки влучному удару Куньъ.

У другому таймі іспанці, яким нічого було втрачати, додали та змогли зрівняти рахунок зусиллями Оярсабаля. Завдяки цьому голу матч було переведено в овертайм, де вже більш вдалими виявилися бразильці, які вирвали перемогу після результативного пострілу Малкома.

Додамо, що одним із тріумфаторів олімпійського турніру став 38-річний захисник Даніель Алвес. «Золото» Олімпіади-2020 стало для досвідченого футболіста, який пограв за «Севілью», «Барселону», «Ювентус» та «ПСЖ», 43-м завойованим трофеєм у кар'єрі. За цим показником Алвес є рекордсменом — у найближчого переслідувача, екс-одноклубника Дані Ліонеля Мессі, 38 завойованих кубків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонель Мессі буде заробляти в ПСЖ 50 млн євро на рік.

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