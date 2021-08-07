«Шахтар» — «Колос»: де і коли дивитися онлайн матч Ліги конференцій

У вівторок, 10 серпня, «Колос» з Ковалівки, який не зміг обіграти «Шахтар» з Караганди на своєму полі (0:0), проведе в Казахстані поєдинок у відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Зустріч відбудеться на полі зі штучним покриттям на «Астана Арені» в столиці країни Нур-Султані.

У своїй короткій єврокубковій історії підопічні Руслана Костишина, яким через далекий вояж в Казахстан перенесли матч 3-го туру УПЛ проти «Миная», раніше двічі грали на полях суперників. І якщо грецький «Аріс» команда з Ковалівки в минулому сезоні обіграла (2:1), то хорватській «Рієці» під проливним дощем поступилася у додатковий час (0:2).

Що ж стосується клубів з Казастану, то вони двічі приймали на своєму полі представника України і обидва рази програли: «Актобе» — «Динамо» — 2:3 в 2013-му і «Астана» — «Динамо» — 0:1 у 2018-му.

В майбутньому протистоянні букмекери віддають перевагу «Колосу». Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу підопічних Магомеда Адієва в основний час приймає з коефіцієнтом 2,93, на нічию — 3,20, на виграш українського клубу — 2,39. Коефіцієнт на прохід «Шахтаря» до наступного раунду — 2,04, команди з Ковалівки — 1,73.

У прямій трансляції поєдинок «Шахтар» — «Колос» покаже о 17:00 телеканал «Футбол 2».

Ліга конференцій. 3-й відбірний раунд. Матч-відповідь

10 серпня (вівторок)

«Шахтар» — «Колос» 17:00 «Футбол 2»

Нагадаємо, що в разі успішного подолання казахстанського бар'єру «Колос» у раунді плей-оф Ліги конференцій зіграє (19 серпня — вдома, 26-го — в гостях) з переможцем пари «Спартак» (Словаччина) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль). Перший матч суперників у Трнаві завершився внічию — 0:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що донецький «Шахтар» переміг у першому поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів бельгійський «Генк».

Фото ФК «Колос»

103

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter