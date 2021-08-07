Чотири медалі у скарбничку України: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 7 серпня
За підсумками суботи, 7 серпня, коли в передостанній день Олімпіади в Токіо були розіграні 34 комплекти нагород, Україна поповнила скарбничку чотирма нагородами — віце-чемпіонами Ігор стали Людмила Лузан та Анастасія Четверікова в каное-двійці та Олександр Хижняк у боксі, а українська команда в артистичному плаванні та Ярослава Магучих у стрибках у висоту вибороли бронзові медалі.
За 15 днів змагань у столиці Японії медалі Олімпіади вже завоювали представники 93 країн. Збірна України, у якої лише одне «золото», опустилася з 42-го на 43-е місце. За загальною же кількістю медалей наші співвітчизники піднялися з 16-ї на 15-у сходинку.
Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020 року, як і напередодні, складають Китай — 87 нагород (38 золотих, 31 срібна та 18 бронзових), США — 108 (36+39+33) та Японія — 56 (27+12+17).
Олімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Китай
|38
|31
|18
|87
|2
|США
|36
|39
|33
|108
|3
|Японія
|27
|12
|17
|56
|4
|Олімпійський комітет Росії
|20
|26
|23
|69
|5
|Великобританія
|20
|21
|22
|63
|6
|Австралія
|17
|7
|22
|46
|7
|Німеччина
|10
|11
|16
|37
|8
|Нідерланди
|10
|11
|12
|33
|9
|Італія
|10
|10
|19
|39
|10
|Франція
|9
|12
|11
|32
|11
|Нова Зеландія
|7
|6
|7
|20
|12
|Бразилія
|7
|4
|8
|19
|13
|Угорщина
|6
|7
|6
|19
|14
|Канада
|6
|6
|11
|23
|15
|Південна Корея
|6
|4
|10
|20
|16
|Куба
|6
|3
|5
|14
|17
|Польща
|4
|5
|5
|14
|18
|Чехія
|4
|4
|3
|11
|19
|Норвегія
|4
|2
|1
|7
|20
|Ямайка
|4
|1
|4
|9
|21
|Іспанія
|3
|8
|6
|17
|22
|Швеція
|3
|6
|0
|9
|23
|Швейцарія
|3
|4
|6
|13
|24
|Данія
|3
|4
|4
|11
|25
|Кенія
|3
|4
|2
|9
|26
|Хорватія
|3
|3
|2
|8
|27
|Іран
|3
|2
|2
|7
|28
|Бельгія
|3
|1
|2
|6
|29
|Словенія
|3
|1
|1
|5
|30
|Грузія
|2
|5
|1
|8
|31
|Китайський Тайбей
|2
|4
|6
|12
|32
|Туреччина
|2
|2
|9
|13
|33
|Сербія
|2
|1
|4
|7
|34
|Болгарія
|2
|1
|2
|5
|35
|Уганда
|2
|1
|1
|4
|36
|Еквадор
|2
|1
|0
|3
|37
|Ізраїль
|2
|0
|2
|4
|Узбекистан
|2
|0
|2
|4
|39
|Греція
|2
|0
|1
|3
|Катар
|2
|0
|1
|3
|41
|Багамські острови
|2
|0
|0
|2
|Косово
|2
|0
|0
|2
|43
|Україна
|1
|5
|12
|18
|44
|Білорусь
|1
|3
|3
|7
|45
|Румунія
|1
|3
|0
|4
|Венесуела
|1
|3
|0
|4
|47
|Індія
|1
|2
|4
|7
|48
|Гонконг
|1
|2
|2
|5
|49
|Філіппіни
|1
|2
|1
|4
|Словаччина
|1
|2
|1
|4
|51
|ПАР
|1
|2
|0
|3
|52
|Австрія
|1
|1
|5
|7
|53
|Єгипет
|1
|1
|4
|6
|54
|Індонезія
|1
|1
|3
|5
|55
|Ефіопія
|1
|1
|2
|4
|Португалія
|1
|1
|2
|4
|57
|Туніс
|1
|1
|0
|2
|58
|Ірландія
|1
|0
|2
|3
|59
|Естонія
|1
|0
|1
|2
|Фіджі
|1
|0
|1
|2
|Латвія
|1
|0
|1
|2
|Таїланд
|1
|0
|1
|2
|63
|Бермудські острови
|1
|0
|0
|1
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|Пуерто-Ріко
|1
|0
|0
|1
|66
|Колумбія
|0
|4
|1
|5
|67
|Азербайджан
|0
|3
|4
|7
|68
|Домініканська республіка
|0
|3
|2
|5
|69
|Вірменія
|0
|2
|2
|4
|70
|Киргизстан
|0
|2
|1
|3
|71
|Монголія
|0
|1
|3
|4
|72
|Аргентина
|0
|1
|2
|3
|Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|74
|Йорданія
|0
|1
|1
|2
|Нігерія
|0
|1
|1
|2
|76
|Бахрейн
|0
|1
|0
|1
|Саудівська Аравія
|0
|1
|0
|1
|Литва
|0
|1
|0
|1
|Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|Намібія
|0
|1
|0
|1
|Туркменістан
|0
|1
|0
|1
|82
|Казахстан
|0
|0
|8
|8
|83
|Мексика
|0
|0
|4
|4
|84
|Фінляндія
|0
|0
|2
|2
|85
|Ботсвана
|0
|0
|1
|1
|Буркіна-Фасо
|0
|0
|1
|1
|Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|Гана
|0
|0
|1
|1
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|Малайзія
|0
|0
|1
|1
|Молдова
|0
|0
|1
|1
|Сирія
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що в неділю, 8 серпня, своїх власників знайдуть 13 комплектів нагород Олімпійських ігор, а також пройде офіційна церемонія закриття.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном Токіо.38
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter