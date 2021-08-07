Чотири медалі у скарбничку України: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 7 серпня

За підсумками суботи, 7 серпня, коли в передостанній день Олімпіади в Токіо були розіграні 34 комплекти нагород, Україна поповнила скарбничку чотирма нагородами — віце-чемпіонами Ігор стали Людмила Лузан та Анастасія Четверікова в каное-двійці та Олександр Хижняк у боксі, а українська команда в артистичному плаванні та Ярослава Магучих у стрибках у висоту вибороли бронзові медалі.

За 15 днів змагань у столиці Японії медалі Олімпіади вже завоювали представники 93 країн. Збірна України, у якої лише одне «золото», опустилася з 42-го на 43-е місце. За загальною же кількістю медалей наші співвітчизники піднялися з 16-ї на 15-у сходинку.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020 року, як і напередодні, складають Китай — 87 нагород (38 золотих, 31 срібна та 18 бронзових), США — 108 (36+39+33) та Японія — 56 (27+12+17).

Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Китай 38 31 18 87 2 США 36 39 33 108 3 Японія 27 12 17 56 4 Олімпійський комітет Росії 20 26 23 69 5 Великобританія 20 21 22 63 6 Австралія 17 7 22 46 7 Німеччина 10 11 16 37 8 Нідерланди 10 11 12 33 9 Італія 10 10 19 39 10 Франція 9 12 11 32 11 Нова Зеландія 7 6 7 20 12 Бразилія 7 4 8 19 13 Угорщина 6 7 6 19 14 Канада 6 6 11 23 15 Південна Корея 6 4 10 20 16 Куба 6 3 5 14 17 Польща 4 5 5 14 18 Чехія 4 4 3 11 19 Норвегія 4 2 1 7 20 Ямайка 4 1 4 9 21 Іспанія 3 8 6 17 22 Швеція 3 6 0 9 23 Швейцарія 3 4 6 13 24 Данія 3 4 4 11 25 Кенія 3 4 2 9 26 Хорватія 3 3 2 8 27 Іран 3 2 2 7 28 Бельгія 3 1 2 6 29 Словенія 3 1 1 5 30 Грузія 2 5 1 8 31 Китайський Тайбей 2 4 6 12 32 Туреччина 2 2 9 13 33 Сербія 2 1 4 7 34 Болгарія 2 1 2 5 35 Уганда 2 1 1 4 36 Еквадор 2 1 0 3 37 Ізраїль 2 0 2 4 Узбекистан 2 0 2 4 39 Греція 2 0 1 3 Катар 2 0 1 3 41 Багамські острови 2 0 0 2 Косово 2 0 0 2 43 Україна 1 5 12 18 44 Білорусь 1 3 3 7 45 Румунія 1 3 0 4 Венесуела 1 3 0 4 47 Індія 1 2 4 7 48 Гонконг 1 2 2 5 49 Філіппіни 1 2 1 4 Словаччина 1 2 1 4 51 ПАР 1 2 0 3 52 Австрія 1 1 5 7 53 Єгипет 1 1 4 6 54 Індонезія 1 1 3 5 55 Ефіопія 1 1 2 4 Португалія 1 1 2 4 57 Туніс 1 1 0 2 58 Ірландія 1 0 2 3 59 Естонія 1 0 1 2 Фіджі 1 0 1 2 Латвія 1 0 1 2 Таїланд 1 0 1 2 63 Бермудські острови 1 0 0 1 Марокко 1 0 0 1 Пуерто-Ріко 1 0 0 1 66 Колумбія 0 4 1 5 67 Азербайджан 0 3 4 7 68 Домініканська республіка 0 3 2 5 69 Вірменія 0 2 2 4 70 Киргизстан 0 2 1 3 71 Монголія 0 1 3 4 72 Аргентина 0 1 2 3 Сан-Марино 0 1 2 3 74 Йорданія 0 1 1 2 Нігерія 0 1 1 2 76 Бахрейн 0 1 0 1 Саудівська Аравія 0 1 0 1 Литва 0 1 0 1 Північна Македонія 0 1 0 1 Намібія 0 1 0 1 Туркменістан 0 1 0 1 82 Казахстан 0 0 8 8 83 Мексика 0 0 4 4 84 Фінляндія 0 0 2 2 85 Ботсвана 0 0 1 1 Буркіна-Фасо 0 0 1 1 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 Гана 0 0 1 1 Гренада 0 0 1 1 Кувейт 0 0 1 1 Малайзія 0 0 1 1 Молдова 0 0 1 1 Сирія 0 0 1 1

Нагадаємо, що в неділю, 8 серпня, своїх власників знайдуть 13 комплектів нагород Олімпійських ігор, а також пройде офіційна церемонія закриття.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном Токіо.

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