Побила коня: тренер з Німеччини нарвалася на дискваліфікацію з Олімпійських ігор

Німецького тренера з п'ятиборства Кім Райснер (на фото) дискваліфікували і відсторонили від Олімпійських ігор у Токіо за жорстоке поводження з тваринами — вона побила коня, повідомляє сайт Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM).

Під час змагань жінок Райснер кілька разів ударила кулаком коня Saint Boy, на якому виступала німецька п'ятиборка Анніка Шлой. Виконком UIPM видав Райснер чорну карту, яка означала дискваліфікацію на решту змагання.

Найприкріше, що Шлой лідирувала з великим відривом після плавання та фехтування, але конкур їй не дався, і в підсумку вона втратила шанси на медаль, фінішувавши на 31-му місці (перед стартом спортсмену дають 20 хвилин, щоб він познаймився з невідомим конем). Дівчина плакала, сидячи на коні, тренер спробувала їй допомогти і вдарила Saint Boy.

До речі, Райснер не перший німецький тренер, якого дискваліфікували з Олімпіади в Токіо. 54-річний тренер з велоспорту Патрік Мостер, підтримуючи на старті свого підопічного Нікіаса Арндта, вигукнув: «Дожени цих погоничів верблюдів, догони погоничів верблюдів!» При цьому він мав на увазі велогонщиків з Еритреї та Алжиру, які їхали перед Арндтом. Вигуки Мостера були чутні під час телетрансляції. Пізніше тренер вибачився за коментарі, сказавши, що його спіймали «в запалі емоцій».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віце-чемпіонка Олімпійських ігор ледь не вбилася через зламану жердину.

Фото UIPM

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