26.76 / 27.00 31.53 / 31.90
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Побила коня: тренер з Німеччини нарвалася на дискваліфікацію з Олімпійських ігор

8:02 8 серпня 2021
Кім Райснер

Німецького тренера з п'ятиборства Кім Райснер (на фото) дискваліфікували і відсторонили від Олімпійських ігор у Токіо за жорстоке поводження з тваринами — вона побила коня, повідомляє сайт Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM).

Під час змагань жінок Райснер кілька разів ударила кулаком коня Saint Boy, на якому виступала німецька п'ятиборка Анніка Шлой. Виконком UIPM видав Райснер чорну карту, яка означала дискваліфікацію на решту змагання.

Найприкріше, що Шлой лідирувала з великим відривом після плавання та фехтування, але конкур їй не дався, і в підсумку вона втратила шанси на медаль, фінішувавши на 31-му місці (перед стартом спортсмену дають 20 хвилин, щоб він познаймився з невідомим конем). Дівчина плакала, сидячи на коні, тренер спробувала їй допомогти і вдарила Saint Boy.

До речі, Райснер не перший німецький тренер, якого дискваліфікували з Олімпіади в Токіо. 54-річний тренер з велоспорту Патрік Мостер, підтримуючи на старті свого підопічного Нікіаса Арндта, вигукнув: «Дожени цих погоничів верблюдів, догони погоничів верблюдів!» При цьому він мав на увазі велогонщиків з Еритреї та Алжиру, які їхали перед Арндтом. Вигуки Мостера були чутні під час телетрансляції. Пізніше тренер вибачився за коментарі, сказавши, що його спіймали «в запалі емоцій».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віце-чемпіонка Олімпійських ігор ледь не вбилася через зламану жердину.

Фото UIPM

314

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вітер зіграв з Лілією Ребрик злий жарт: кадри, які не потраплять в телеефір

Вітер зіграв з Лілією Ребрик злий жарт: кадри, які не потраплять в телеефір

Як в Україні зміниться мінімальна пенсія за віком: в мережі показали розрахунки

Як в Україні зміниться мінімальна пенсія за віком: в мережі показали розрахунки

Люблю тебе більше життя «: Руслан Євдокименко зворушливо привітав Софію Ротару з днем народження

«Люблю тебе більше життя»: Руслан Євдокименко зворушливо привітав Софію Ротару з днем народження

узбережжя курорту

Ліжко з вентилятором — за 100 гривень на добу: у скільки обійдеться відпочинок в Залізному Порту

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.