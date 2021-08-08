Українка Олена Старікова сенсаційно стала віце-чемпіонкою Олімпійських ігор

У неділю, 8 серпня, в останній день Олімпійських ігор, Україна здобула свою 19-у медаль. Наша велогонщиця Олена Старикова слідом за 4-м місцем у кейрині (до медалі нашій спортсменці не вистачило лише 25 тисячних секунди) сенсаційно стала віце-чемпіонкою Олімпіади в спринті на велотреку.

В 1/32 фіналу 25-річна львів'янка перемогла Юлі Вердіго Осуну з Мексики (заїзди до двох перемог однієї зі спортсменок), в 1/16 — Еліз Ендрюз з Нової Зеландії. В 1/8 фіналу наша співвітчизниця поступилася Сханне Браспеннінкс з Нідерландів, але змогла пройти далі, вигравши втішні заїзди. Першу сенсацію Старікова створила у чвертьфіналі, коли залишила за бортом змагань титуловану німкеню, віце-чемпіонку Токіо-2020 у командному спринті Леу Фрідріх (в першому заїзді Олена випередила суперницю лише на одну тисячну секунди, а в третьому — на 19 тисячних).

У півфіналі на велотреку «жертвою» українки стала Лі Вай Цзе з Гонконгу (вона в підсумку взяла «бронзу»), у якої наша спортсменка виграла обидва стартові заїзди та, вийшовши до фіналу, гарантувала собі медаль Олімпійських ігор.

У вирішальному протистоянні за «золото» чемпіонка Європи Олена Старікова зійшлася з дуже сильною суперницею — рекордсменкою світу в спринті Келсі Мітчелл з Канади. На жаль, українка поступилася опонентці у двох заїздах і здобула «срібло» Ігор (шосте для України). Браво, Олено!

Олена Старікова

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер Олександр Хижняк став віце-чемпіоном Ігор у Токіо, програвши у фіналі нокаутом.

Фото НОК України

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