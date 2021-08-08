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Спорт

19 нагород України: підсумковий медальний залік XXXII Олімпійських ігор у Токіо

11:36 8 серпня 2021
Медалі Олімпійських ігор у Токіо

У неділю, 8 серпня, в Токіо фінішували багатостраждальні XXXII літні Олімпійські ігри, на яких 11 тисяч спортсменів з 206 країн протягом 17 днів розігрували 339 комплектів нагород в 41 виді спорту.

Команда України (153 атлети) на змаганнях у столиці Японії здобула 19 медалей (1 золота, 6 срібних та 12 бронзових) і фінішувала в загальнокомандному заліку на 44-й позиції серед 206 країн-учасниць. Ще 23 українці зупинилися в кроці від пʼєдесталу, посівши 4--6-е місця у фінальних замаганнях.

До речі, за кількістю нагород «жовто-сині» — на 16-му місці (загалом на пʼєдестал пошани піднімалися спортсмени з 93 країн).

Підсумкову призову трійку (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020 склали США — 113 (39 золотих, 41 срібна та 33 бронзові), Китай — 88 нагород (38+32+18) і Японія — 58 (27+14+17).

На п'єдестал пошани Токіо-2020 серед українських спортсменів піднімалися:

Жан Беленюк — «золото» в греко-римській боротьбі;

Михайло Романчук — «срібло» на 1500-метрівці та «бронза» на 800-метрівці в плаванні;

Анжеліка Терлюга — «срібло» в карате;

Парвіз Насіров — «срібло» у греко-римській боротьбі;

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова — «срібло» у веслуванні на байдарках та каное;

Олександр Хижняк — «срібло» у боксі;

Олена Старікова — «срібло» у велотреку;

Дарʼя Білодід — «бронза» у дзюдо;

Олена Костевич та Олег Омельчук — «бронза» в кульовій стрільбі;

Людмила Лузан — «бронза» у веслуванні на байдарках та каное;

Марта Федіна та Анастасія Савчук — «бронза» в артистичному плаванні;

Алла Черкасова — «бронза» в жіночій вільній боротьбі;

Ірина Коляденко — «бронза» в жіночій вільній боротьбі;

Еліна Світоліна — «бронза» в тенісі;

Ігор Рейзлін — «бронза» у фехтуванні;

Станіслав Горуна — «бронза» в карате;

Влада і Марина Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно — командна «бронза» в артистичному плаванні;

Ярослава Магучіх — «бронза» в стрибках у висоту.

Нагадаємо, що на попередніх Олімпіадах в українських спортсменів були такі медальні показники: в Атланті-1996 — 23 нагороди, в Сіднеї-2000 — 23, в Афінах-2004 — 22, в Пекіні-2008 — 27, в Лондоні-2012 — 19 і в Ріо 2016 — 11.

Як відомо, за золоту медаль Олімпійських ігор в Токіо українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за срібну — 80 тисяч і за бронзову — 55 тисяч.

Олімпійські ігри. Підсумковий медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 США 39 41 33 113
2 Китай 38 32 18 88
3 Японія 27 14 17 58
4 Великобританія 22 21 22 65
5 Олімпійський комітет Росії 20 28 23 71
6 Австралія 17 7 22 46
7 Нідерланди 10 12 14 36
8 Франція 10 12 11 33
9 Німеччина 10 11 16 37
10 Італія 10 10 20 40
11 Канада 7 6 11 24
12 Бразилія 7 6 8 21
13 Нова Зеландія 7 6 7 20
14 Куба 7 3 5 15
15 Угорщина 6 7 7 20
16 Південна Корея 6 4 10 20
17 Польща 4 5 5 14
18 Чехія 4 4 3 11
19 Кенія 4 4 2 10
20 Норвегія 4 2 2 8
21 Ямайка 4 1 4 9
22 Іспанія 3 8 6 17
23 Швеція 3 6 0 9
24 Швейцарія 3 4 6 13
25 Данія 3 4 4 11
26 Хорватія 3 3 2 8
27 Іран 3 2 2 7
28 Сербія 3 1 5 9
29 Бельгія 3 1 3 7
30 Болгарія 3 1 2 6
31 Словенія 3 1 1 5
32 Узбекистан 3 0 2 5
33 Грузія 2 5 1 8
34 Китайський Тайбей 2 4 6 12
35 Туреччина 2 2 9 13
36 Уганда 2 1 1 4
Греція 2 1 1 4
38 Еквадор 2 1 0 3
39 Ізраїль 2 0 2 4
Ірландія 2 0 2 4
Катар 2 0 1 3
42 Багамські острови 2 0 0 2
Косово 2 0 0 2
44 Україна 1 6 12 19
45 Білорусь 1 3 3 7
46 Румунія 1 3 0 4
Венесуела 1 3 0 4
48 Індія 1 2 4 7
49 Гонконг 1 2 3 6
50 Філіппіни 1 2 1 4
Словаччина 1 2 1 4
52 ПАР 1 2 0 3
53 Австрія 1 1 5 7
54 Єгипет 1 1 4 6
55 Індонезія 1 1 3 5
56 Ефіопія 1 1 2 4
Португалія 1 1 2 4
58 Туніс 1 1 0 2
59 Естонія 1 0 1 2
Фіджі 1 0 1 2
Латвія 1 0 1 2
Таїланд 1 0 1 2
63 Бермудські острови 1 0 0 1
Марокко 1 0 0 1
Пуерто-Ріко 1 0 0 1
66 Колумбія 0 4 1 5
67 Азербайджан 0 3 4 7
68 Домініканська Республіка 0 3 2 5
69 Вірменія 0 2 2 4
70 Киргизстан 0 2 1 3
71 Монголія 0 1 3 4
72 Аргентина 0 1 2 3
Сан-Марино 0 1 2 3
74 Йорданія 0 1 1 2
Малайзія 0 1 1 2
Нігерія 0 1 1 2
77 Бахрейн 0 1 0 1
Саудівська Аравія 0 1 0 1
Литва 0 1 0 1
Північна Македонія 0 1 0 1
Намібія 0 1 0 1
Туркменістан 0 1 0 1
83 Казахстан 0 0 8 8
84 Мексика 0 0 4 4
85 Фінляндія 0 0 2 2
86 Ботсвана 0 0 1 1
Буркіна-Фасо 0 0 1 1
Кот-д'Івуар 0 0 1 1
Гана 0 0 1 1
Гренада 0 0 1 1
Кувейт 0 0 1 1
Молдова 0 0 1 1
Сирія 0 0 1 1

Додамо, що з 24 серпня по 5 вересня в Токіо відбудуться Параолімпійські ігри за участю українських спортсменів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, скільки Жан Беленюк заробив за золоту медаль Олімпійських ігор.

Фото НОК України

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