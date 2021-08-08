19 нагород України: підсумковий медальний залік XXXII Олімпійських ігор у Токіо
У неділю, 8 серпня, в Токіо фінішували багатостраждальні XXXII літні Олімпійські ігри, на яких 11 тисяч спортсменів з 206 країн протягом 17 днів розігрували 339 комплектів нагород в 41 виді спорту.
Команда України (153 атлети) на змаганнях у столиці Японії здобула 19 медалей (1 золота, 6 срібних та 12 бронзових) і фінішувала в загальнокомандному заліку на 44-й позиції серед 206 країн-учасниць. Ще 23 українці зупинилися в кроці від пʼєдесталу, посівши 4--6-е місця у фінальних замаганнях.
До речі, за кількістю нагород «жовто-сині» — на 16-му місці (загалом на пʼєдестал пошани піднімалися спортсмени з 93 країн).
Підсумкову призову трійку (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020 склали США — 113 (39 золотих, 41 срібна та 33 бронзові), Китай — 88 нагород (38+32+18) і Японія — 58 (27+14+17).
На п'єдестал пошани Токіо-2020 серед українських спортсменів піднімалися:
Жан Беленюк — «золото» в греко-римській боротьбі;
Михайло Романчук — «срібло» на 1500-метрівці та «бронза» на 800-метрівці в плаванні;
Анжеліка Терлюга — «срібло» в карате;
Парвіз Насіров — «срібло» у греко-римській боротьбі;
Людмила Лузан і Анастасія Четверикова — «срібло» у веслуванні на байдарках та каное;
Олександр Хижняк — «срібло» у боксі;
Олена Старікова — «срібло» у велотреку;
Дарʼя Білодід — «бронза» у дзюдо;
Олена Костевич та Олег Омельчук — «бронза» в кульовій стрільбі;
Людмила Лузан — «бронза» у веслуванні на байдарках та каное;
Марта Федіна та Анастасія Савчук — «бронза» в артистичному плаванні;
Алла Черкасова — «бронза» в жіночій вільній боротьбі;
Ірина Коляденко — «бронза» в жіночій вільній боротьбі;
Еліна Світоліна — «бронза» в тенісі;
Ігор Рейзлін — «бронза» у фехтуванні;
Станіслав Горуна — «бронза» в карате;
Влада і Марина Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно — командна «бронза» в артистичному плаванні;
Ярослава Магучіх — «бронза» в стрибках у висоту.
Нагадаємо, що на попередніх Олімпіадах в українських спортсменів були такі медальні показники: в Атланті-1996 — 23 нагороди, в Сіднеї-2000 — 23, в Афінах-2004 — 22, в Пекіні-2008 — 27, в Лондоні-2012 — 19 і в Ріо 2016 — 11.
Як відомо, за золоту медаль Олімпійських ігор в Токіо українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за срібну — 80 тисяч і за бронзову — 55 тисяч.
Олімпійські ігри. Підсумковий медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|США
|39
|41
|33
|113
|2
|Китай
|38
|32
|18
|88
|3
|Японія
|27
|14
|17
|58
|4
|Великобританія
|22
|21
|22
|65
|5
|Олімпійський комітет Росії
|20
|28
|23
|71
|6
|Австралія
|17
|7
|22
|46
|7
|Нідерланди
|10
|12
|14
|36
|8
|Франція
|10
|12
|11
|33
|9
|Німеччина
|10
|11
|16
|37
|10
|Італія
|10
|10
|20
|40
|11
|Канада
|7
|6
|11
|24
|12
|Бразилія
|7
|6
|8
|21
|13
|Нова Зеландія
|7
|6
|7
|20
|14
|Куба
|7
|3
|5
|15
|15
|Угорщина
|6
|7
|7
|20
|16
|Південна Корея
|6
|4
|10
|20
|17
|Польща
|4
|5
|5
|14
|18
|Чехія
|4
|4
|3
|11
|19
|Кенія
|4
|4
|2
|10
|20
|Норвегія
|4
|2
|2
|8
|21
|Ямайка
|4
|1
|4
|9
|22
|Іспанія
|3
|8
|6
|17
|23
|Швеція
|3
|6
|0
|9
|24
|Швейцарія
|3
|4
|6
|13
|25
|Данія
|3
|4
|4
|11
|26
|Хорватія
|3
|3
|2
|8
|27
|Іран
|3
|2
|2
|7
|28
|Сербія
|3
|1
|5
|9
|29
|Бельгія
|3
|1
|3
|7
|30
|Болгарія
|3
|1
|2
|6
|31
|Словенія
|3
|1
|1
|5
|32
|Узбекистан
|3
|0
|2
|5
|33
|Грузія
|2
|5
|1
|8
|34
|Китайський Тайбей
|2
|4
|6
|12
|35
|Туреччина
|2
|2
|9
|13
|36
|Уганда
|2
|1
|1
|4
|Греція
|2
|1
|1
|4
|38
|Еквадор
|2
|1
|0
|3
|39
|Ізраїль
|2
|0
|2
|4
|Ірландія
|2
|0
|2
|4
|Катар
|2
|0
|1
|3
|42
|Багамські острови
|2
|0
|0
|2
|Косово
|2
|0
|0
|2
|44
|Україна
|1
|6
|12
|19
|45
|Білорусь
|1
|3
|3
|7
|46
|Румунія
|1
|3
|0
|4
|Венесуела
|1
|3
|0
|4
|48
|Індія
|1
|2
|4
|7
|49
|Гонконг
|1
|2
|3
|6
|50
|Філіппіни
|1
|2
|1
|4
|Словаччина
|1
|2
|1
|4
|52
|ПАР
|1
|2
|0
|3
|53
|Австрія
|1
|1
|5
|7
|54
|Єгипет
|1
|1
|4
|6
|55
|Індонезія
|1
|1
|3
|5
|56
|Ефіопія
|1
|1
|2
|4
|Португалія
|1
|1
|2
|4
|58
|Туніс
|1
|1
|0
|2
|59
|Естонія
|1
|0
|1
|2
|Фіджі
|1
|0
|1
|2
|Латвія
|1
|0
|1
|2
|Таїланд
|1
|0
|1
|2
|63
|Бермудські острови
|1
|0
|0
|1
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|Пуерто-Ріко
|1
|0
|0
|1
|66
|Колумбія
|0
|4
|1
|5
|67
|Азербайджан
|0
|3
|4
|7
|68
|Домініканська Республіка
|0
|3
|2
|5
|69
|Вірменія
|0
|2
|2
|4
|70
|Киргизстан
|0
|2
|1
|3
|71
|Монголія
|0
|1
|3
|4
|72
|Аргентина
|0
|1
|2
|3
|Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|74
|Йорданія
|0
|1
|1
|2
|Малайзія
|0
|1
|1
|2
|Нігерія
|0
|1
|1
|2
|77
|Бахрейн
|0
|1
|0
|1
|Саудівська Аравія
|0
|1
|0
|1
|Литва
|0
|1
|0
|1
|Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|Намібія
|0
|1
|0
|1
|Туркменістан
|0
|1
|0
|1
|83
|Казахстан
|0
|0
|8
|8
|84
|Мексика
|0
|0
|4
|4
|85
|Фінляндія
|0
|0
|2
|2
|86
|Ботсвана
|0
|0
|1
|1
|Буркіна-Фасо
|0
|0
|1
|1
|Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|Гана
|0
|0
|1
|1
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|Молдова
|0
|0
|1
|1
|Сирія
|0
|0
|1
|1
Додамо, що з 24 серпня по 5 вересня в Токіо відбудуться Параолімпійські ігри за участю українських спортсменів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, скільки Жан Беленюк заробив за золоту медаль Олімпійських ігор.
Фото НОК України248
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