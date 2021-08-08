Стало відомо, хто понесе прапор України на церемонії закриття Олімпійських ігор

Дворазовий призер Токіо-2020 у веслуванні на байдарках та каное Людмила Лузан («срібло» у байдарці-двійці в дуеті з Анастасією Четвериковою і «бронза» в байдарці-одиночці) понесе прапор України на церемонії закриття Олімпійських ігор, яка почнеться в неділю, 8 серпня, о 14:00, повідомляє офіційний сайт НОК України.

«Для мене це дуже велика честь. Чесно кажучи, не очікувала, — цитує 24-річну уродженку Івано-Франківська Людмилу Лузан прес-служба НОК. — Коли мені про це повідомили, я стрибала від щастя. Хочу сказати, що я також не очікувала, що все так складеться для мене в Токіо, і я зможу здобути дві з двох можливих для мене олімпійських нагород. Це неймовірно! Сьогодні я з гордістю буду нести прапор нашої країни! З нетерпінням чекаю цієї миті. Це найяскравіше завершення токійської Олімпіади! Я дуже щаслива».

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх у столиці Японії українські спортсмени здобули 19 медалей (1 золоту борця Жана Беленюка, 6 срібних та 12 бронзових).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що прапор України на церемонії відкриття Ігор в Токіо довірили нести Олені Костевич та Богдану Нікішину.

Фото НОК України

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