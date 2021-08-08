«З „ПСЖ“ ще нічого не вирішено»: Мессі розплакався, прощаючись з «Барселоною»

У неділю, 8 серпня, знаменитий футболіст Ліонель Мессі, який залишає «Барселону» після 21 року в системі каталонського гранда, провів останню прес-конференцію, на якій, зокрема, були присутні його дружина і сини, а також футболісти «Барси»

Вийшовши до трибуни, 34-річний Лео не зміг стримати сліз, а присутні аплодували йому стоячи.

«В останні дні я думав про те, що можу тут сказати, але зараз думки не лізуть в голову, — сказав, впоравшись з емоціями, аргентинець. — Мені це дається дуже складно, адже я провів тут все своє життя. Я не готовий до цього.

У минулому році після всієї цієї нісенітниці з бюрофаксом я був впевнений, що знаю, що хочу сказати. В цьому році це не так. Я не хотів йти, це мій дім. В цьому році ми з сім'єю розраховували залишитися в Барселоні, але сьогодні я з усім цим прощаюся. Через 13 років я їду зі своєю дружиною і трьома дітьми. Це наш дім, і сподіваюся, що ми одного разу повернемося. Я пообіцяв це своїм дітям. Я насолоджувався життям тут, це було прекрасно.

Сподіваюся, в якийсь момент я зможу повернутися, щоб стати частиною цього клубу. Хочу бути тут в будь-якій ролі і мати можливість робити щось, щоб «Барса» залишалася найкращим клубом світу. Звичайно, багато про що я зараз забуваю. Зараз я не в кращому стані, щоб думати і говорити.

Я виріс у відповідності до цінностей «Барселони». Я намагався вести себе скромно і шанобливо, коли одягав футболку клубу. Я хочу, щоб пам'ятали і це, а не лише те, що я зробив на полі. Мені теж багато чого потрібно запам'ятати — титули і поразки, святкування з уболівальниками і вдома з родиною.

Зараз я сповнений смутку, оскільки покидаю клуб, який люблю. Але клуб важливіший, ніж одна людина, з часом люди звикнуть до моєї відсутності. Спочатку буде незвично, але в команду прийшли відмінні гравці, у «Барси» хороший склад".

Розповів Мессі і про головну причину свого відходу — фінансовий регламент Ла Ліги.

«Ми вже узгодили контракт, але в останній момент з'ясувалося, що я не зможу залишитися в „Барселоні“ через нові правил Ла Ліги, — зазначив Ліонель. — Я відчував себе так, ніби мене облили крижаною водою. До сих пір не можу звикнути до цієї думки. Якби я міг уявити свій відхід з „Барселони“, то це сталося б на „Камп Ноу“, заповненому вболівальниками. На жаль, це неможливо».

До речі, президент «Барселони» Жоан Лапорта підтвердив інформацію про те, що форвард продовжить кар'єру в «Парі Сен-Жермен», хоча сам Мессі стверджує, що поки ще нічого не вирішено.

«ПСЖ» — один з варіантів продовження кар'єри, — заявив Ліонель Мессі. — Мені надійшло багато дзвінків після заяви про мій відхід, але поки що нічого не вирішено. Ми обговорюємо багато речей".

35 трофеїв, які Ліонель Мессі здобув у футболці "Барселони"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонель Мессі зняв «прокляття» і завоював зі збірною Аргентини перший трофей.

Фото ФК «Барселона»

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