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Спорт

Футболіст збірної України змінив клуб в Італії

17:35 8 серпня 2021
Віктор Коваленко

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко, який перебрався взимку з «Шахтаря» в «Аталанту» за 600 тисяч євро, покинув клуб з Бергамо і на правах оренди перейшов в «Спецію», яка посіла за підсумками минулого сезону в серії А 15-е місце, повідомляє офіційний сайт команди зі Спеції.

Раніше італійський журналіст Нікола Скіра повідомляв, що 25-річний футболіст перейде в клуб на правах оренди з правом викупу (при цьому «Аталанта» збереже за собою право зворотнього викупу).

Додамо, що «Спеція» за переходи неповнолітніх нігерійців отримала заборону на реєстрацію нових футболістів на чотири трансферних «вікна» (щоправда, бан не поширюється на нинішнє літнє «вікно»).

Нагадаємо, що Коваленко, який через травму не потрапив до заявки збірної України на Євро-2020, провів у складі національної команди 31 матч.

Зазначимо, що Віктор Коваленко — дев'ятий український футболіст в історії найсильнішого футбольного дивізіону Італії. Раніше нашу країну в серії А представляли Олександр Заваров («Ювентус»), Андрій Шевченко («Мілан»), Олексій Михайличенко («Сампдорія»), на жаль, нині покійний Сергій Ателькін («Лечче»), Олександр Яковенко («Фіорентина»), Євген Шахов («Лечче»), Василь Прийма («Фрозіоне») і Руслан Малиновський, який продовжує грати за «Аталанту».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віктор Коваленко в листопаді минулого року перехворів коронавірусом.

Фото uaf.ua, ФК «Спеція»

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