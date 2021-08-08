У вівторок, 10 серпня, «Шахтар», який переміг «Генк» в гостях (2:1), проведе на київському «Олімпійському» проти бельгійців матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Команда Роберто де Дзербі в черговому поєдинку чемпіонату України сенсаційно поступилася в столиці «Олександрії» — 1:2 і йде в УПЛ лише на сьомому місці.

У свою чергу, колишній клуб Руслана Малиновського «Генк» в гостьовій зустрічі чемпіонату Бельгії вирвав перемогу у «Кортрейка» — 2:1 (Онуачу, 52, Муньйос, 90+2 — Шевальє, 18) і зміг піднятися в турнірній таблиці на 10-у позицію.

У колишні роки «Шахтар» досить успішно грав у рідних стінах проти суперників з Бельгії — три перемоги і три нічиї (різниця м'ячів — 14:4): з «Брюгге» — 1:1 в 1995-му, 1:1 в 2002-му і 4:1 в 2004-му, з «Андерлехтом» — 3:1 в 2016-му і з «Гентом» — 5:0 в 2016-му.

В майбутньому протистоянні букмекери віддають перевагу «Шахтарю». Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу донеччан в основний час приймає з коефіцієнтом 1,78, на нічию — 4,10, на виграш бельгійського клубу — 4,10. Коефіцієнт на прохід віце-чемпіона України до наступного раунду — 1,11, «Генка» — 6,50.

У прямій трансляції поєдинок «Шахтар» — «Генк» покаже о 20:30 телеканал «Футбол 1». Також прямий ефір з Києва запланований на каналі «Матч! Футбол 3» (Росія).

Ліга чемпіонів. 3-й відбірний раунд. Матч-відповідь

10 серпня (вівторок)

«Шахтар» — «Генк» 20:30 «Футбол 1», «Матч! Футбол 3»

Нагадаємо, що в разі успішного подолання бельгійського бар'єру «Шахтар» в раунді плей-оф Ліги чемпіонів зіграє (17 або 18 серпня — в гостях і 24 або 25 серпня — вдома) з переможцем пари «Спарта» (Чехія) — «Монако» (Франція). Перший поєдинок суперників в Празі завершився перемогою гостей — 2:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Ліги конференцій «Шахтар» (Караганда) — «Колос».

Фото ФК «Шахтар»

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