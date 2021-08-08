«Динамо» без Луческу і з незабитим пенальті перемогло в гостях «Зорю»: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 8 серпня, в Запоріжжі та Полтаві відбулися чергові поєдинки 3-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 3-й тур

«Зоря» (Луганськ) — «Динамо» (Київ) — 1:2 (Овусу, 90+4 — Сирота, 18, Буяльський, 80). На 70-й хвилині де Пена («Динамо»), а на 76-й — Фаворов («Зоря») не реалізували пенальті.

«Динамо»: Бущан, Кендзьора (Тимчик, 69), Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Родрігес (де Пена, 68), Циганков (Караваєв, 68), Буяльський (Леднєв, 84), Гармаш (Кулач, 77).

На матч у Запоріжжя (як і раніше на спаринг до Стамбула проти «Фенербахче») динамівці прибули без свого головного тренера Мірчі Луческу, який за рекомендацією лікарів залишився в Києві після перенесеної операції з видалення кісти у волосяній цибулині.

У першому таймі, в якому суперники практично не створювали гольових моментів біля воріт один одного, динамівці все ж знайшли свій шанс. На 18-й хвилині після подачі кутового Шапаренком захисник Сирота головою спрямував м'яч в сітку воріт Шевченка, забивши свій дебютний гол за «біло-синіх».

«Зоря», якій за тиждень належить старт в єврокубках (швидше за все, проти австрійського «Рапіда», який в першому поєдинку другого раунду відбору Ліги Європи розгромив вдома кіпрський «Анортосіс» — 3:0), з перших хвилин другого тайму заграла гостріше, і у автора хет-трику в минулому турі Кочергіна був шанс зрівняти рахунок, але м'яч після його удару просвистів поруч зі штангою.

У відповідь «Динамо» провело три заміни і відразу заробило пенальті. Але уругваєць де Пена, котрий щойно вийшов на поле, з «точки» програв дуель голкіперу «Зорі» Шевченку.

Незабаром право на 11-метровий удар після фолу Сидорчука в своєму штрафному отримали луганчани, але й вони запороли свій супершанс — Фаворов пробив з пенальті в штангу.

Зрозумівши, що «жарти» з підопічними Віктора Скрипника можуть погано закінчитися, динамівці відразу подвоїли перевагу в рахунку (класний удар вдався Буяльському) і довели справу до другої в сезоні перемоги. Хоча «Зоря» зусиллями новачка Овусу один мʼяч все ж відіграла.

Більш того, чемпіон України, якому 11 серпня належить провести перенесений матч 1-го туру УПЛ проти «Миная», збільшив свою безпрограшну серію в прем'єр-лізі до 19 матчів (16 перемог і три нічиї). Що ж стосується «Зорі», то після переїзду в 2014 році до Запоріжжя луганчани ніяк не можуть обіграти столичного гранда на «Славутич-Арені» (п'ять нічиїх і сім поразок).

«Ворскла» (Полтава) — «Львів» — 4:1 (Кане, 2, Тілль, 11, Степанюк, 38, 69 — Довгий, 86).

В рамках підтримки вакцинації від коронавірусу в Україні полтавський клуб в день гри проти підопічних Анатолія Безсмертного (до речі, колишнього головного тренера «Полтави») провів акцію: перші 200 чоловік, які 10 серпня отримали щеплення в центрах вакцинації Полтави, могли отримати безкоштовні квитки на домашній поєдинок команди.

Так вже вийшло за календарем, що команда Юрія Максимова після болючого вильоту з єврокубків другий поєдинок УПЛ поспіль проводила в рідних стінах проти львівського клубу. З «Рухом» «Ворскла» тиждень тому впоралася (2:0), не встояв у Полтаві і «Львів».

Вже до 12-й хвилині господарі поля зусиллями легіонерів — малійця Кане і люксембуржця Тілля — повели в рахунку 2:0 і в підсумку розгромили суперника, який другий поєдинок поспіль програв з великим рахунком (раніше було 0:3 від «Шахтаря»).

7 серпня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Олександрія» — 1:2 (Корнієнко, 15 — Третьяков, 6, Ковалець, 21).

«Дніпро-1» — «Маріуполь» — 2:1 (Довбик, 15, Назаренко, 30 — В'юнник, 78). На 82-й хвилині вилучений Драмбаєв («Маріуполь»).

«Рух» (Львів) — «Верес» (Рівне) — 2:1 (Борячук, 6, Климчук, 10 — Шестаков, 40)

6 серпня (п'ятниця)

«Металіст-1925» (Харків) — «Чорноморець» (Одеса) — 3:2 (Батюшин, 23, Голодюк, 64, Дубко, 66, в свої ворота — Бугай, 17, 43).

Турнірне становище:

1. «Ворскла» — 7 очок (3 матчі);

2. «Дніпро-1» — 7 (3);

3. «Динамо» — 6 (2);

4. «Олександрія» — 6 (3);

5. «Десна» — 6 (2);

6. «Металіст-1925» — 6 (3);

7. «Шахтар» — 6 (3);

8. «Колос» — 4 (2);

9. «Зоря» — 3 (3);

10. «Минай» — 3 (1);

11. «Рух» — 3 (3);

12. «Маріуполь» — 1 (3);

13. «Львів» — 1 (3);

14. «Верес» — 1 (2);

15. «Інгулець» — 0 (2);

16. «Чорноморець» — 0 (3).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Кочергін («Зоря»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Руслан Степанюк («Ворскла»); 2 — Владислав Калитвинцев («Десна»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Владислав Бугай («Чорноморець»), Юрій Батюшин («Металіст-1925»), Андрій Кулаков («Маріуполь»).

Також в рамках 3-го туру прем'єр-ліги 9 серпня зіграють «Десна» та «Інгулець». Дату матчу «Минай» — «Колос», якому належить провести матч Ліги конференцій в Казахстані, буде повідомлена додатково.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі матч Ліги конференцій «Шахтар» (Караганда) — «Колос».

Фото ФК «Динамо»

193

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter