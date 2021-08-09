Футболіст «Динамо» та збірної України вибув з ладу на півроку

Захисник київського «Динамо» та збірної України Денис Попов, який не зміг дограти матч 2-го туру УПЛ проти «Вереса» після того, як вразив ворота суперника (4:0), надовго вибув з ладу через травму.

Як з'ясувалося після детального обстеження, чемпіон світу U20 отримав важку травму — пошкодив передню хрестоподібну зв'язку коліна. За словами старшого лікаря «Динамо» Андрія Шморгуна, футболіст вже переніс операцію. Орієнтовний термін реабілітації після таких травм — шість місяців, інформує офіційний сайт столичного клубу.

Нагадаємо, що Денис Попов потрапив до заявки збірної України на Євро-2020, але так і не зіграв на турнірі ні хвилини, достроково залишивши табір «жовто-синіх» через травму.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Денис Попов покликав кохану заміж.

Фото ФК «Динамо»

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