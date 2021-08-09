На радощах ім'я малятка переплутав: Тайсон Ф'юрі вшосте став батьком

У непереможного британського боксера, чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, у якого влітку через коронавірус зірвався бій-реванш проти Деонтея Уайлдера (поєдинок відбудеться 9 жовтня), народилася шоста дитина. Дружина спортсмена Періс подарувала йому доньку Афіну.

«Будь ласка, можете помолитися за мою дочку, яка народилася цього ранку. Афіна Ф'юрі, дата народження 8 серпня 2021 року. Дякую. Господь великий», — написав боксер, якому 10 серпня виповниться 33 роки, в Twitter. При цьому в анонсі посту щасливий батько переплутав ім'я новонародженої, вказавши замість Афіна (Athena)… Антена (Anthena). Трапляється…

Зазначимо, що тепер у пари (вони познайомилися, коли Періс було 15 років, а Тайсону — 16) є три дочки — Венесуела, Валенсія Ембер і Афіна, а також троє синів — Прінс Тайсон Ф'юрі II, Прінс Адоніс Амазія і Прінс Джон Джеймс. Першу частину імені хлопчиків боксер пояснив так: оскільки він — король, то його сини — принци.

До речі, Тайсон Ф'юрі вже натякнув, що на досягнутому багатодітна родина зупинятися не збирається. «Перед весіллям, я запитав Періс, скільки дітей вона хоче. Вона відповіла, що 10. Я сказав, що мені це підійде. Тепер ми вирішили, що потрібно 11. Давайте створимо змішану футбольну команду», — заявив Тайсон Ф'юрі.

З дружиною Періс

Нагадаємо, що британець провів на профірингу 31 бій, у яких здобув 30 перемог (зокрема над Володимиром Кличком в 2015 році) і одну зустріч (проти Уайлдера в 2018-му) завершив унічию.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі похвалився синами-спортсменами.

Фото Instagram

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