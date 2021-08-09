«ПСЖ» забронював Ейфелеву вежу: причина відома

Керівництво французького «Парі Сен-Жермен» забронювало Ейфелеву вежу на вівторок, 10 серпня. Як повідомляє журналіст ESPN Дієго Монроїг в Twitter, саме там відбудеться презентація зіркового новачка парижан Ліонеля Мессі, який розплакався під час прощальної прес-конференції перед відходом з «Барселони».

Як доказ своєї версії Монроїг наводить той факт, що «ПСЖ» так само вчинив під час переходу форварда Неймара (до речі, друга Мессі) в 2017 році. Тоді парижани орендували Ейфелеву вежу за 300 тисяч євро, щоб презентувати на ній бразильця.

Так виглядає обкладинка понеділкового номера видання "Екіп"

Щоправда, існує варіант, за якого аргентинця представлять як гравця парижського клубу вже 9 серпня. При цьому Ейфелева вежа не буде задіяна у презентації 34-річного гравця.

Нагадаємо, що контракт Мессі з «Барселоною» закінчився після сезону-2020/2021, і сторони не змогли підписати нову угоду через фінансові правила Ла Ліги.

Сам Мессі на прощальній прес-конференції заявив, що «ПСЖ» — лише один з варіантів продовження кар'єри, за яку він здобув у складі «Барси» та збірної Аргентини 37 (!) трофеїв, ставши при цьому шестиразовим володарем «Золотого м'яча».

Повідомляється, що зарплата Мессі в «ПСЖ» за умовами контракту на три роки (2+1) складе 40 млн євро за сезон (плюс підписаний бонус у розмірі 35 млн євро). Ймовірно, аргентинець зможе дебютувати за парижан 29 серпня в матчі проти «Реймса».

Поки ж дружина Ліонеля Мессі Антонелла Роккуццо прокоментувала прощання чоловіка з «Барселоною», опублікувавши сімейний знімок на тлі завойованих форвардом трофеїв.



«Як складно вмістити в кілька рядків всі ці прожиті роки! Так багато емоцій, які назавжди залишили слід в нашому житті. Але, як то кажуть, що не вбиває нас, робить нас сильнішими! І, поставивши сім'ю на перше місце, ми знову вийдемо на поле, сильніше ніж будь-коли… Куди б ми не пішли разом, завжди будемо рухатися вперед! Люблю тебе, кохання моє», — написала Антонелла Рокуццо в Instagram.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонель Мессі зняв «прокляття» і здобув перший трофей у складі збірної Аргентини.

Фото Instagram

149

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter