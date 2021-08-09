«ПСЖ» забронював Ейфелеву вежу: причина відома
Керівництво французького «Парі Сен-Жермен» забронювало Ейфелеву вежу на вівторок, 10 серпня. Як повідомляє журналіст ESPN Дієго Монроїг в Twitter, саме там відбудеться презентація зіркового новачка парижан Ліонеля Мессі, який розплакався під час прощальної прес-конференції перед відходом з «Барселони».
Як доказ своєї версії Монроїг наводить той факт, що «ПСЖ» так само вчинив під час переходу форварда Неймара (до речі, друга Мессі) в 2017 році. Тоді парижани орендували Ейфелеву вежу за 300 тисяч євро, щоб презентувати на ній бразильця.
Щоправда, існує варіант, за якого аргентинця представлять як гравця парижського клубу вже 9 серпня. При цьому Ейфелева вежа не буде задіяна у презентації 34-річного гравця.
Нагадаємо, що контракт Мессі з «Барселоною» закінчився після сезону-2020/2021, і сторони не змогли підписати нову угоду через фінансові правила Ла Ліги.
Сам Мессі на прощальній прес-конференції заявив, що «ПСЖ» — лише один з варіантів продовження кар'єри, за яку він здобув у складі «Барси» та збірної Аргентини 37 (!) трофеїв, ставши при цьому шестиразовим володарем «Золотого м'яча».
Повідомляється, що зарплата Мессі в «ПСЖ» за умовами контракту на три роки (2+1) складе 40 млн євро за сезон (плюс підписаний бонус у розмірі 35 млн євро). Ймовірно, аргентинець зможе дебютувати за парижан 29 серпня в матчі проти «Реймса».
Поки ж дружина Ліонеля Мессі Антонелла Роккуццо прокоментувала прощання чоловіка з «Барселоною», опублікувавши сімейний знімок на тлі завойованих форвардом трофеїв.
«Як складно вмістити в кілька рядків всі ці прожиті роки! Так багато емоцій, які назавжди залишили слід в нашому житті. Але, як то кажуть, що не вбиває нас, робить нас сильнішими! І, поставивши сім'ю на перше місце, ми знову вийдемо на поле, сильніше ніж будь-коли… Куди б ми не пішли разом, завжди будемо рухатися вперед! Люблю тебе, кохання моє», — написала Антонелла Рокуццо в Instagram.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонель Мессі зняв «прокляття» і здобув перший трофей у складі збірної Аргентини.
Фото Instagram149
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