Титулована українка після провалу на Олімпіаді приголомшила рішенням завершити кар'єру в 19 років

Дворазова чемпіонка Європи і віце-чемпіонка Юнацьких олімпійських ігор зі стрибків у воду, 19-річна Софія Лискун, яка представляла Україну на Олімпійських іграх у Токіо, має намір зав'язати зі спортом в 19 років.

На Олімпіаді в столиці Японії уродженка Луганська не змогла впоратися з нервами і в стрибках з 10-метрової вишки посіла лише передостаннє, 29-е, місце, що боляче вдарило по амбіціях спортсменки.

«Не знаю, чи буду готуватися до Олімпіади-2024 в Парижі. Більше ні, ніж так, — цитує Софію Лискун „Суспільне Спорт“. — Тому що ось так. Планую завершити кар'єру. Емоції жахливі, тому що виступила жахливо. Впала під час третього стрибка зі стійки. Звичайно, очікувала чогось більшого, але вийшло так, як вийшло. Тренер намагався повернути мене в змагальний стан. Але ввсе було втрачене після того, як я впала».

Нагадаємо, що краще за інших наших стрибунів у Токіо виступив 15-річний чемпіон Європи Олексій Середа, який на своїх дебютних Олімпійських іграх посів почесне шосте місце у стрибках з 10-метрової платформи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер Олександр Хижняк через скандальне рішення рефері залишився без золотої медалі Олімпійських ігор.

Фото НОК України

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