«Челсі» — «Вільярреал»: де і коли дивитися онлайн матч за Суперкубок УЄФА

У середу, 11 серпня, на стадіоні «Віндзор Парк» в столиці Північної Ірландії Белфасті відбудеться поєдинок за Суперкубок УЄФА, в якому змагатимуться тріумфатор Ліги чемпіонів англійський «Челсі» та переможець Ліги Європи іспанський «Вільярреал» (на зустріч допустять максимум 13 тисяч уболівальників, арбітр — Сергій Карасьов з Росії).

Якщо Жовта Субмарина (прізвисько іспанського клубу) вперше оскаржить трофей, то лондонці змагатимуться за Суперкубок УЄФА вп'яте. Щоправда, з чотирьох попередніх спроб англійців успішною була лише одна — 1:0 проти «Реала» в 1998-му (в 2012-му «Челсі» програв «Атлетико» — 1:4, в 2013-му — «Баварії» — 2:2, по пенальті — 4:5 і в 2019-му — «Ліверпулю» — 2:2, по пенальті — 4:5).

Букмекери в майбутньому протистоянні віддають перевагу «Челсі». Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу команди Томаса Тухеля в основний час приймає з коефіцієнтом 1,80, на нічию — 3,60, на виграш іспанського клубу — 4,50.

У прямій трансляції зустріч «Челсі» — «Вільярреал» покаже о 22:00 платформа MEGOGO, а також «Матч ТВ» і «Матч! Футбол 1» (Росія).

Суперкубок УЄФА

11 серпня (середа)

«Челсі» — «Вільярреал» 22:00 MEGOGO, «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1»

Нагадаємо, що довгі роки матч за Суперкубок УЄФА проводився в Монако, але, починаючи з 2013-го, кожен сезон поєдинок за трофей приймає нове місто — Прага (2013-й), Кардифф (2014-й), Тбілісі (2015-й), Тронхейм (2016-й), Скоп'є (2017-й), Таллін (2018-й), Стамбул (2019-й) і Будапешт (2020-й).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка «Челсі» Крістіан Пулішіч впав з яхти на величезне морське «чудовисько».

Фото uefa.com

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