«Десна» здобула третю перемогу поспіль та повернула собі лідерство в УПЛ: відеоогляд матчу

У понеділок, 9 серпня, на стадіоні імені Гагаріна в Чернігові відбувся передостанній матч 3-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 3-й тур

9 серпня (понеділок)

«Десна» (Чернігів) — «Інгулець» (Петрове) — 2:0 (Безбородько, 86, 90+1).

Чернігівці підходили до гри в ранзі фаворитів. По-перше, на старті сезону команди показали діаметрально протилежні результати, до того ж сіверяни незмінно забивали у п'яти останніх матчах чемпіонату України. Але тривалий час підібрати ключі до володінь гостей підопічним Олександра Рябоконя не вдавалося. У підсумку, доля зустрічі вирішилася наприкінці зустрічі. Спочатку Безбородько вдало замкнув фланговий навіс Калитвинцева, а потім він же оформив дубль, завершивши точним ударом швидку контратаку господарів. У підсумку «Десна» з максимальним показником повернулася на вершину турнірної таблиці.

8 серпня (неділя)

«Зоря» (Луганськ) — «Динамо» (Київ) — 1:2 (Овусу, 90+4 — Сирота, 18, Буяльський, 80). На 70-й хвилині де Пена («Динамо»), а на 76-й — Фаворов («Зоря») не реалізували пенальті.

«Ворскла» (Полтава) — «Львів» — 4:1 (Кане, 2, Тілль, 11, Степанюк, 38, 69 — Довгий, 86).

7 серпня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Олександрія» — 1:2 (Корнієнко, 15 — Третьяков, 6, Ковалець, 21).

«Дніпро-1» — «Маріуполь» — 2:1 (Довбик, 15, Назаренко, 30 — В'юнник, 78). На 82-й хвилині вилучений Драмбаєв («Маріуполь»).

«Рух» (Львів) — «Верес» (Рівне) — 2:1 (Борячук, 6, Климчук, 10 — Шестаков, 40)

6 серпня (п'ятниця)

«Металіст-1925» (Харків) — «Чорноморець» (Одеса) — 3:2 (Батюшин, 23, Голодюк, 64, Дубко, 66, у свої ворота — Бугай, 17, 43).

Дата матчу «Минай» — «Колос», який проводить 10 серпня в Казахстані поєдинок Ліги конференцій, буде затверджена пізніше.

Турнірне становище:

1. «Десна» — 9 очок (3 матчі);

2. «Ворскла» — 7 (3);

3. «Дніпро-1» — 7 (3);

4. «Динамо» — 6 (2);

5. «Олександрія» — 6 (3);

6. «Металіст-1925» — 6 (3);

7. «Шахтар» — 6 (3);

8. «Колос» — 4 (2);

9. «Зоря» — 3 (3);

10. «Минай» — 3 (1);

11. «Рух» — 3 (3);

12. «Маріуполь» — 1 (3);

13. «Львів» — 1 (3);

14. «Верес» — 1 (2);

15. «Чорноморець» — 0 (3).

16. «Інгулець» — 0 (3);

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Кочергін («Зоря»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 2 — Владислав Калитвинцев («Десна»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Владислав Бугай («Чорноморець»), Юрій Батюшин («Металіст-1925»), Андрій Кулаков («Маріуполь»).

У 4-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Шахтар» — «Металіст-1925» (13 серпня), «Верес» — «Ворскла», «Зоря» — «Минай», «Десна» — «Дніпро-1» (14 серпня), «Колос» — «Рух», «Львів» — «Олександрія» (15 серпня), «Маріуполь» — «Чорноморець» (16 серпня) та «Інгулець» — «Динамо» (18 серпня). Крім того, в середу, 11 серпня, відбудеться перенесена зустріч 1-го туру «Динамо» — «Минай».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Генк».

Фото ФК «Десна»

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