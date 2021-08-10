А сльози не справжні: учасницю Олімпіади з України звинуватили у брехні

Українська стрибунка з жердиною Марина Кіліпко, яка посіла п'яте місце на Олімпіаді-2020 у Токіо, після свого виступу звинуватила керівництво Міністерства спорту та Федерації легкої атлетики країни в тому, що до столиці Японії на змагання не взяли її тренера.

Зокрема, однією з причин називалося недостатнє фінансування. «Я знав, що фінансова ситуація дуже важка у Федерації. Там скоротили ставки у спортсменів і так далі, тобто з фінансуванням це пов'язано. Ну я думав, що так, значить, немає коштів, немає за що везти», — розповів наставник спортсменки Віктор Шевцов в інтерв'ю УНІАН. Також тренер та його підопічна відзначили, що в разі присутності їх обох у Токіо результат Марини міг бути іншим і їй цілком до снаги було б завоювати медаль.

Марина Кіліпко з тренером Віктором Шевцовим

Але головний тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник спростував слова Кіліпко про те, що «вона залишилася зовсім одна в секторі під час фіналу».

«Це, по-перше, неправда, що не було нікого — там були і старший тренер, і головний тренер. А також була людина — звуть його В'ячеслав Калініченко, це наш співвітчизник, але зараз працює за кордоном. З ним була попередня домовленість, що він буде з нею працювати, і він був там навіть із Віталієм Опанасовичем Петровим — це тренер Сергія Назаровича Бубки. Вони були там вчасно. Можливо, це були емоції, можливо ще щось… Коли з'явилося п'яте місце, що є дуже хорошим для неї результатом, можливо, якісь у неї амбіції з'явилися й на більш високе місце. Ну, я думаю, що це просто емоції дівчини після змагань. При цьому їй не казали, що її тренер поїде — це не так. Я не міг обіцяти, що вони їдуть або не їдуть, бо я — лише головний тренер, а виконком Федерації затверджує склад команди та вирішує, хто їде, а хто не їде. Я думаю, що вона заспокоїться потихеньку», — розповів фахівець у коментарі ТСН.

Нагадаємо, що в Токіо наша збірна завоювала 19 нагород (1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових), посівши в підсумковому заліку за загальною кількістю медалей 16-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 19-річна стрибунка у воду Софія Лискун прийняла рішення завершити кар'єру після провалу на Олімпіаді.

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