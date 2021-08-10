«Колос» програв «Шахтарю» в серії пенальті та вилетів із Ліги конференцій: відеоогляд матчу

У четвер, 10 серпня, «Колос» з Ковалівки провів матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, зігравши на виїзді з «Шахтарем» із Караганди.

Ліга конференцій. Третій кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

«Шахтар» (Караганда, Казахстан) — «Колос» (Ковалівка, Україна) — 0:0 (серія пенальті — 3:1)

«Колос»: Волинець, Золотов, Павловець, Мілько, Новак, Чорноморець, Ільїн (Саків, 106), Богданов (Задоя, 97), Костишин (Нурієв, 88), Каріока (Чурко, 60), Сітчінава (Лисенко, 60) .

Перший матч — 0:0

Після першого поєдинку, що завершився нульовою нічиєю, обидві команди перебували в рівних умовах (нагадаємо, УЄФА скасував правило виїзного гола, тому в матчі-відповіді все починалося для суперників з «чистого аркуша»). Щоправда, у номінальних господарів (через невідповідність стадіону в Караганді необхідним вимогам гра проходила в Нур-Султані на «Астана Арені») все ж була невелика перевага, адже футболістам довелося грати на штучному газоні, до якого більш звиклі футболісти з Караганди.

До слова, добиралися до столиці Казахстану ковалівці з пригодами. Напередодні через затримку рейсу з Києва українська делегація прибула до місця призначення зі значним запізненням, але від обов'язкових передматчевих заходів відмовлятися не стала, і пізно ввечері понеділка футболісти все ж вийшли на поле «Астана Арени», щоб випробувати незвичний для себе газон.

Ознайомившись з умовами, в яких доведеться грати, підопічні Руслана Костишина досить грамотно побудували свої дії, і особливо нічого не дозволили господарям. Щоправда, не можна сказати, що й самі досягли успіху в атакуючих діях. При мінімумі небезпечних моментів основний час матчу, як і в Ковалівці, завершився без забитих м'ячів, не розродилися команди на голи і за 30 хвилин екстра-таймів. В результаті доля путівки до плей-оф вирішилася в серії пенальті. Голкіпер «Шахтаря» парирував три (!) удари з «точки» («відзначилися» Нурієв, Чурко та Павловець), а його партнери виконали всі свої спроби бездоганно — 3:1 на користь господарів, і саме карагандинці пройшли далі.

Таким чином, «Колос» став уже другою українською командою, що вилетіла з єврокубкового турніру. А «Шахтар» у раунді плей-оф за право зіграти в груповому турнірі битиметься з сильнішим у протистоянні між словацьким «Спартаком» та «Маккабі» з Тель-Авіва. Перший матч між командами у Трнаві завершився нульовою нічиєю, гра-відповідь пройде 12 серпня в Ізраїлі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ворскла» шокувала вболівальників поразкою від фінського КуПСа в Лізі конференцій.

Фото ФК «Колос»

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