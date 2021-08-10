«Шахтар» знову обіграв «Генк» та вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу

У вівторок, 10 серпня, в Києві на НСК «Олімпійський» пройшов матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Після виїзної перемоги (2:1) донецький «Шахтар» приймав на своєму полі віце-чемпіона Бельгії — «Генк».

Ліга чемпіонів. Третій кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Генк» (Бельгія) — 2:1

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко, Маркос Антоніо, Педріньо (Судаков, 37; Коноплянка, 67), Тете, Майкон (Степаненко, 84), Алан Патрік (Марлос, 67), Траоре (Сікан, 85).

Голи: Траоре (27), Маркос Антоніо (76) — Дессер (90).

Донецький «Шахтар» підходив до звітного поєдинку не в найкращому настрої після домашньої поразки від «Олександрії» (1:2) в чемпіонаті України. Утім, виїзна вікторія над «Генком» напевно додавала гірникам упевненості у своїх силах у плані підсумкового успіху.

Підопічні Роберто де Дзербі з перших хвилин показали, що грати на утримання рахунку не збираються. Уже на перших хвилинах воротар гостей впорався з непростим ударом Тете, а Траоре і взагалі відправив м'яча у ворота, щоправда, перед цим підігравши собі рукою при прийомі м'яча, що не залишилося без уваги арбітра. Надалі ще один момент був у Тете, також непогано пробивав Алан Патрік.

Нарешті, тиск приніс свої плоди на 27-й хвилині. Додо запустив у прорив до лицьової Тете, той віддав зручний пас на Траоре, якому залишалося пробити повз воротаря — 1:0.

Такий розвиток подій ставив гостей у незавидне становище. Для того, щоб розраховувати на щось, підопічним Джона ван ден Брома необхідно було забивати мінімум двічі. І моменти біля воріт «Шахтаря» почали виникати. Зокрема, Трубін не без проблем парирував удар Хейнена з середньої дистанції, Бонгонда, замикаючи простріл із правого флангу, з близької відстані пробив над воротами. Ну, а найреальніший момент зрівняти рахунок втратив Онуачу — замикаючи навіс із кутового, височенний форвард пробив головою в поперечину, від якої м'яч вилетів у поле.

Остаточно же остудити запал суперника «Шахтарю» вдалося на 76-й хвилині. Після прострілу Додо з правого флангу м'яч метався по штрафному майданчику суперника, поки на відскок не зреагувала Маркос Антоніо (до слова, саме він запустив у прорив по флангу Додо, почавши тим самим гольову атаку) та не відправив м'яча в кут воріт — 2:0.

Справу було зроблено, і розслабленість на останніх хвилинах призвела до пропущеного гола. Після прострілу з лівого флангу Вітао не зміг вибити м'яча, і Дессер з близької відстані пробив повз Трубіна — 2:1.

Утім, цей гол не завадив підопічним Роберто де Дзербі відсвяткувати перемогу та впевнено вийти до наступного раунду. Для того, щоб пробитися до групового етапу найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу, гірникам залишилося зробити один крок. Додамо, що в раунді плей-оф кваліфікації суперником гірників стане французький «Монако», який за сумою двох матчів виявився сильнішим за чеську «Спарту» (2:0 на користь монегасків у Празі та 3:1 у матчі-відповіді в Монако). Поєдинки пройдуть 17/18 та 24/25 серпня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Колос» у серії пенальті програв «Шахтарю» з Караганди та вилетів із Ліги конференцій.

Фото ФК «Шахтар»

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