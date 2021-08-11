«Шкода їсти»: український борець Беленюк отримав смачний подарунок за «золото» на Олімпіаді-2020

30-річний український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який став єдиним нашим золотим медалістом Олімпіади-2020 у Токіо, отримав безліч привітань та подарунків із нагоди свого успіху в столиці Японії.

Одним із таких став шикарний торт, який прикрашає їстівна фігурка самого спортсмена, що сидить на п'єдесталі та тримає золоту медаль. «Торт, який шкода їісти», — підписав Беленюк під фото, опублікованими на його сторінці в Instagram.

Примітно, що підписники в коментарях до посту не знайшли особливої схожості фігурки з Жаном. «Чому Обама із золотою медаллю», «Я би теж Вілла Сміта не їла», «Їж, там усе одно інший чувак сидить», — писали в коментарях до посту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк завоював «золото» Олімпіади-2020 з важкою травмою.

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