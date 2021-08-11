Футболіст збірної України змінив клуб у Європі

30-річний українець Євген Макаренко, який разом із національною збірною дійшов до чвертьфіналу Євро-2020 (1 матч на турнірі), знайшов собі новий клуб.

Футболіст, який діє на позиціях лівого захисника та в центрі поля, підписав контракт із віце-чемпіоном Угорщини — «Фехерваром», у складі якого виступає ще один наш співвітчизник Іван Петряк. Угода з новим клубом розрахована на два роки.

Відзначимо, що вихованець київського «Динамо», трансферна вартість якого, згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt оцінюється у 1,2 млн євро, останні чотири роки виступав у Бельгії за «Кортрейк» та «Андерлехт». Щоправда, у складі бельгійського гранда Євген закріпитися не зміг, провівши з 2018-го лише 20 матчів у всіх турнірах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард збірної України Роман Яремчук підписав контракт із 37-разовим чемпіоном Португалії «Бенфікою».

Фото ФК «Фехервар»

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