Гол плюс пас дебютанта з Венесуели допоміг «Динамо» обіграти «Минай»: відеоогляд матчу

У середу, 11 серпня, в Києві на НСК «Олімпійський» пройшов перенесений матч 1-го туру між «Динамо» та закарпатським «Минаєм».

Прем'єр Ліга. 1-й тур

«Динамо» (Київ) — «Минай» — 2:0 (Буяльський, 19, Рамірес, 45+1).

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко, Андрієвський (Сидорчук, 68), Шепелєв (Шапаренко, 62), Буяльський, Циганков, Караваєв (Сідклей, 63), Рамірес (Гармаш, 61).

Цей поєдинок мав пройти ще наприкінці липня, але був перенесений прем'єр-лігою через пізнє включення клубу із Закарпаття до списку учасників чемпіонату в зв'язку зі зняттям зі змагань донецького «Олімпіка».

«Динамо» раніше незмінно перемагало «Минай», і підопічні Мірчі Луческу не мали наміру порушувати приємну для себе традицію й після цього поєдинку. Гості особливо й не думали про атакуючі дії, навіть з огляду на наявність у складі досвідченого Євгена Селезньова, і гол у їхні ворота був лише справою часу.

В результаті протрималися закарпатці недовго. На 19-й хвилині пішло закидання до штрафного майданчика на хід Раміреса, який дебютував в офіційному матчі за киян, венесуелець у стрибку зачепився за м'яч, при цьому скинувши зручно на Буяльського. Віталій миттєво оцінив ситуацію й елегантно перекинув голкіпера, який трохи вийшов із воріт, — 1:0.

Виходячи з того, як розвивався поєдинок, другий м'яч у ворота «Миная» зняв би всі питання про переможця. І «Динамо» подвоїло свою перевагу перед самою перервою. Караваєв виконав зручний простріл із лівого флангу, і Раміресу залишалося поцілити в порожній кут — 2:0. Гол плюс пас у дебютному матчі венесуельця — цілком непогано!

У другому таймі у «Динамо» було ще кілька можливостей, щоб збільшити свою перевагу, але м'яч більше не хотів залітати у ворота гостей. У підсумку, впевнена перемога киян, що продовжили свою безпрограшну серію до 20 поєдинків, дозволила їм випередити за додатковими показниками чернігівську «Десну», яка також поки не втрачала очок, й очолити турнірну таблицю.

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 9 очок (3 матчі);

2. «Десна» — 9 (3);

3. «Ворскла» — 7 (3);

4. «Дніпро-1» — 7 (3);

5. «Олександрія» — 6 (3);

6. «Металіст-1925» — 6 (3);

7. «Шахтар» — 6 (3);

8. «Колос» — 4 (2);

9. «Зоря» — 3 (3);

10. «Минай» — 3 (2);

11. «Рух» — 3 (3);

12. «Маріуполь» — 1 (3);

13. «Львів» — 1 (3);

14. «Верес» — 1 (2);

15. «Чорноморець» — 0 (3).

16. «Інгулець» — 0 (3);

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Кочергін («Зоря»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 2 — Віталій Буяльський («Динамо»), Владислав Калитвинцев («Десна»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Владислав Бугай («Чорноморець»), Юрій Батюшин («Металіст-1925»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Овусу Фрімпонг («Зоря»).

У 4-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Шахтар» — «Металіст-1925» (13 серпня), «Верес» — «Ворскла», «Зоря» — «Минай», «Десна» — «Дніпро-1» (14 серпня), «Колос» — «Рух», «Львів» — «Олександрія» (15 серпня), «Маріуполь» — «Чорноморець» (16 серпня) та «Інгулець» — «Динамо» (18 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, «Шахтар» знову обіграв «Гент» та вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Динамо»

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