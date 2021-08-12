«Челсі» перервав прокляття серії пенальті та вдруге в історії завоював Суперкубок УЄФА

У середу, 11 серпня, в Белфасті на стадіоні «Віндзор Парк» пройшов поєдинок за Суперкубок УЄФА. Трофей традиційно розіграли тріумфатори двох головних єврокубків — переможець Ліги чемпіонів лондонський «Челсі» та іспанський «Вільярреал», який виграв Лігу Європи.

Суперкубок УЄФА

«Челсі» (Лондон, Англія) — «Вільярреал» (Іспанія) — 1:1, серія пенальті — 6:5 (Зієш, 27 — Жерар, 73).

Якщо «Вільярреал» дебютував у поєдинку за Суперкубок УЄФА, то для «Челсі» це була вже п'ята в історії спроба завоювати почесний трофей. Раніше успіхом увінчалася лише одна з них, коли лондонці в 1998-му обіграли мадридський «Реал» (1:0).

Перед матчем капітани обох команд винесли завойовані трофеї, які були виставлені разом із Суперкубком УЄФА перед уболівальниками на спеціальних постаментах.

На правах більш «затятих» у матчах такого рангу «Челсі» напористо почав матч, і вже в дебюті мав кілька можливостей, щоб відкрити рахунок. В одному епізоді голкіпер іспанців парирував під поперечиною удар Вернера, який замикав головою подачу з кутового, а в іншому Канте, відібравши м'яча на чужій половині поля, пробив повз ворота з перспективної позиції.

Утім, на 27-й хвилині підопічні Томаса Тухеля таки відкрили рахунок. Автор переможного гола у фіналі Ліги чемпіонів німець Хаверц цього разу виступив у ролі асистента, простріливши з лівого флангу, а Зієш із лінії воротарського майданчика в один дотик переправив м'яча у ворота — 1:0.

«Челсі» продовжував атакувати в надії збільшити свою перевагу, але зробити цього не вдалося. При цьому ще до перерви лондонці втратили Зієша, який у боротьбі з опонентом ушкодив плече та зміг залишити поле лише після того, як лікарі наклали спеціальний бандаж на руку.

А потім «синім» відверто пощастило, причому двічі. Наприкінці першого тайму Альберто ледь не зламав поперечину, потужним ударом замикаючи передачу Жерара з правого флангу, а незабаром після поновлення гри помилився при винесенні м'яча голкіпер лондонців Менді, сферу підхопив Жерар та після несильного удару «Челсі» врятувала вже стійка.

Підопічні Унаї Емері продовжували нагнітати обстановку біля воріт лондонців. Зокрема, Еступіньян пробивав від лівого кута воротарського майданчика, але голкіпер зіграв надійно та парирував м'яча. Але на 73-й хвилині воротар не врятував «Челсі». Захисники помилилися, виводячи м'яча зі своєї зони, «Вільярреал» розвинув блискавичну атаку, Жерар вискочив на ворота та пробив точно у верхній кут — 1:1.

До кінця основного часу, а також у двох додаткових екстра-таймах команди не порадували забитими м'ячами, і доля трофею втретє в історії вирішувалася в серії пенальті. Примітно, що в двох попередніх випадках безпосередню участь брав «Челсі» (у 2013-му проти «Баварії» та в 2019-му проти «Ліверпуля»), і в обох серіях «сині» ставали невдахами. Цього разу лондонцям вдалося перервати дане прокляття й таки вирвати перемогу — 6:5 у післяматчевій лотереї, і «Челсі» вдруге в історії, через 23 роки, завойовує Суперкубок УЄФА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» обіграв «Генк» у матчі-відповіді та вийшов до плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

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