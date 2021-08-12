Світоліна після олімпійської «бронзи» провалилася на турнірі в Монреалі

Найкраща тенісистка України одеситка Еліна Світоліна (5-а ракетка світу), яка стала бронзовим призером Олімпіади-2020 в Токіо, транзитом через Україну, де взяла участь в урочистих заходах з нагоди завоювання нагороди, вирушила за океан.

Першим турніром, на який заявилася наша співвітчизниця після виступу в Японії, став National Bank Open у канадському Монреалі з призовим фондом 1,835 млн доларів. У стартовому поєдинку (українка починала свій виступ відразу з другого кола) суперницею Еліни була британка Джоанна Конта (41-а), з якою раніше одеситка зустрічалася на кортах п'ять разів та незмінно перемагала.

На жаль, цього разу успіх був на боці представниці Великобританії, яка пропустила трохи менше двох місяців через важку боротьбу з коронавірусом. Вигравши перший сет, Світоліна дозволила суперниці зрівняти рахунок, а вирішальну партію віддала британці фактично без боротьби — 6:3, 3:6, 2:6 на користь Конти.

Відзначимо, що в Монреалі також брала участь ще одна українка Даяна Ястремська (50-а), і також поступилася в першому ж матчі, програвши у двох сетах американці Слоан Стівенс (62-а) — 4:6, 6:1, 4:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська тенісистка Марта Костюк пропустила Олімпіаду через травму.

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