Матч «Шахтаря» за вихід до групового турніру Ліги чемпіонів перенесено: названо причину

Поєдинок-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між донецьким «Шахтарем», який двічі обіграв у третьому відбірному раунді бельгійський «Генк», та французьким «Монако» пройде не в Києві на НСК «Олімпійський», як було заплановано спочатку, а на ОСК «Металіст» у Харкові.

Як виявилося, у всьому «винні» заходи, пов'язані зі святкуванням Дня незалежності у столиці України.

«Фактично в період з 20 по 25 серпня на „Олімпійському“ буде величезна кількість сценічних конструкцій для проведення концерту до 30-річчя незалежності України. Це пряма причина перенесення. Чому Харків? „Арена Львів“ зайнята — там теж буде концерт. До того ж у нас у принципі була підписана попередня угода про те, що ОСК „Металіст“ є резервним стадіоном для проведення єврокубкових матчів», — зазначив директор департаменту експлуатації ТОВ «Шахтар-Сервіс» Вадим Гунько в коментарі офіційному сайту гірників.

Нагадаємо, що перший поєдинок у протистоянні за право виходу до групового етапу найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу (а заразом і гарантовані призові у розмірі близько 20 млн доларів) пройде 17 серпня в Монако, матч-відповідь — 25 серпня в Харкові. Обидва матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Олександрія» шокувала «Шахтар», обігравши гірників на НСК «Олімпійський».

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