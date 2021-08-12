«Дуже поважаю воїнів»: українська призер Олімпіади-2020 Магучих прокоментувала фото «дружби» з росіянкою

19-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучих, яка стала бронзовим призером Олімпіади-2020 в Токіо, потрапила під шквал критики після того, як після завершення змагань у секторі для стрибків у висоту зробила спільне фото, обіймаючись з олімпійською чемпіонкою росіянкою Марією Ласіцкене.

Утім, колеги-спортсмени, серед яких і наш єдиний олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк, підтримали дівчину. Сама же Ярослава після прибуття на батьківщину не стала ухилятися від питання про скандальний знімок.

«З 2017 року я представляю Україну на міжнародному рівні. Я пишаюся тим, що піднімаю прапор та виконую гімн нашої країни. Ця медаль для мене дуже важлива, вона як золота. Змагання були дуже складними як у фізичному плані, так і в психологічному. Після їхнього завершення ми всі традиційно привітали один одного, і в цьому не було жодної політичної позиції.

У нас є свобода думки, тому я дякую всім людям, які мене підтримували та розуміють мене. Хочу також подякувати й тим, хто мене критикує, оскільки ця ситуація додасть мені досвіду та зробить мене сильнішою. Я не хочу заперечувати, що між Україною та Росією йде війна. Ми просто привіталися, згідно олімпійським традиціям. Я дуже поважаю воїнів, які борються за те, щоб ми змогли виступати на міжнародній арені", — зазначила бронзова медалістка Ігор-2020 на зустрічі з журналістами.

Нагадаємо, що до старту Олімпійських ігор Ярославі належав найкращий результат сезону в світі (2,03 м), який на один сантиметр перевершила саме Марія Ласіцкене, яка завоювала «золото». Наша же співвітчизниця у Токіо зупинилася на позначці 2,0 м.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що учасницю Олімпіади-2020 українку Марину Кіліпко звинуватили у брехні.

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