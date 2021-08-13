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Спорт

«Челсі» підписав бомбардира-гренадера за 135 млн доларів

12:02 13 серпня 2021
Ромелу Лукаку

Клуби англійської прем'єр-ліги продовжують розбурхувати трансферний ринок. Слідом за «Манчестер Сіті», який купив Джека Гріліша за 139 мільйонів доларів, вирішив розщедритися і чинний тріумфатор Ліги чемпіонів — лондонський «Челсі», який обіграв у серії пенальті іспанський «Вільярреал» та завоював Суперкубок УЄФА.

«Сині» виклали 97,5 млн фунтів стерлінгів (близько 135 млн доларів) за форварда міланського «Інтера» та збірної Бельгії Ромелу Лукаку. Примітно, що вихованець «Андерлехта» вже виступав за «Челсі» в 2011--2014 роках, але за цей час проявити себе не зміг, зігравши лише у 12 матчах у всіх турнірах (без забитих м'ячів).

Свій бомбардирський талант Ромелу, який при зрості 191 см важить 94 кг, проявив у «Вест Бромвічу» та «Евертоні», де, маючи контракт з лондонцями, виступав в оренді. Ліверпульський клуб викупив контракт бельгійця в 2014-му, і явно не пошкодував про це — за три сезони Лукаку забив 87 м'ячів у 166 матчах. Далі в кар'єрі форварда були «Манчестер Юнайтед» та «Інтер», де Ромелу також був на провідних ролях.

Загалом же на рахунку 28-річного нападника 606 матчів на всіх рівнях (клубному та міжнародному) та 315 забитих м'ячів. Як бачимо, результативність феноменальна — у середньому трохи більше одного гола в двох матчах!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонель Мессі підписав контракт із французьким «ПСЖ».

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