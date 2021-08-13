Учасник Олімпіади-2020 від Росії попався на допінгу

31-річний російський тріатлоніст Ігор Полянський здав позитивну допінг-пробу та тимчасово відсторонений від змагань.

Відомо, що забір аналізів проводився 21 липня, під час тренувального збору у Владивостоці, після якого спортсмен вирушив на Олімпійські ігри в Токіо. Результат взятої допінг-проби став відомий лише 5 серпня (у крові були виявлені сліди рекомбінантного еритропоетину, який використовується для поліпшення доставки кисню до м'язів, що позитивно впливає на витривалість), уже після завершення виступу Полянського в столиці Токіо. Тепер тріатлоніст може запросити відкриття проби «Б» та оскаржити своє відсторонення у Спортивному арбітражному суді в Лозанні (CAS).

Відзначимо, що росіянин, який є чемпіоном Європи-2012 та брав участь на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро, в індивідуальній гонці посів 43-є місце, а також став 14-м у змішаній естафеті.

Додамо, що спортсмени з РФ, які виступали під прапором Російського олімпійського комітету (РОК), завоювали в Токіо 71 нагороду (20 золотих, 28 срібних та 23 бронзові) та посіли п'яте місце в підсумковому медальному заліку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий у минулому англійський футболіст Гарі Лінекер гостро пожартував про успіхи росіян на Олімпіаді в Токіо.

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