Легендарний боксер закрутив роман із пишногрудою журналісткою

Екс-чемпіон світу в шести вагових категоріях 48-річний американець Оскар де ла Хойя, який протягом 15 років був одружений на співачці Міллі Корретхер й у шлюбі з якою народилися троє дітей, зважився пуститися у справи амурні.

«Золотий хлопчик», як називають боксера, закрутив роман із ефектною журналісткою Холлі Сондерс, яка молодша за нього на 14 років. Стосунки зав'язалися після того, як Сондерс взяла інтерв'ю у де ла Хойї на боксерському заході.

Те саме доленосне інтерв'ю

А потім папараці підловили парочку, яка виходила під ручку з популярного ресторану в Майамі. «Я здоровий, не п'ю, нічого не вживаю. Я просто зустрічаюся зі своєю красивою жінкою Холлі», — так прокоментував нові стосунки легендарний спортсмен.

Варто відзначити, що смак у Оскара непоганий. Що стосується Сондерс, то журналістка любить демонструвати себе у всій красі в доволі відвертих фотосесіях.

Відзначимо, що де ла Хойя провів свій останній бій майже 13 років тому, програвши у грудні 2008-го технічним нокаутом філіппінцю Менні Пак'яо. Утім, незабаром ми знову побачимо легендарного американця на рингу — вже 11 вересня на нього чекає бій із легендою ММА 44-річним бразильцем Вітором Белфортом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної Англії Деле Аллі почав зустрічатися з донькою Пепа Гвардіоли.

140

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter