«Шахтар» перед плей-оф Ліги чемпіонів мінімально обіграв «Металіст-1925»: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 13 серпня, матчем на НСК «Олімпійський» між донецьким «Шахтарем» та харківським «Металістом-1925» стартував 4-й тур української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 4-й тур

«Шахтар» (Донецьк) — «Металіст-1925» (Харків) — 2:0 (Степаненко, 49, Траоре, 80).

У гості до гірників приїхав новачок вищого вітчизняного дивізіону, яким керує екс-футболіст «Шахтаря» Валерій Кривенцов, який відіграв за донецький клуб у період з 1992-го по 2001-й роки 248 матчів у всіх турнірах. Тому про принциповість поєдинку для наставника харків'ян говорити не варто…

І в першому таймі гостям успішно вдавалося стримувати наступ підопічних Роберто де Дзербі. Щоправда, самі при цьому про атаку, схоже, і не думали. І навіть пропустивши незабаром після перерви, коли Степаненко з близької відстані влучно пробив головою після подачі кутового, малюнок гри особливо не змінився. Гірники продовжували тиснути, і на 80-й хвилині подвоїли свою перевагу завдяки точному удару Траоре, для якого цей гол став уже третім зі старту сезону.

1:0 Степаненко (49-а хв.)

2:0 Траоре (80-а хв.)

Лише після цього харків'яни розкрилися в надії забити, і двічі були близькі до цього. В обох випадках до небезпечних ситуацій призводили помилки Трубіна, але, на щастя для молодого голкіпера, результативними ударами вони не завершилися.

У підсумку, «Шахтар» здобув впевнену перемогу, і в хорошому настрої може відправлятися до Франції, де 17 серпня зіграє перший матч раунду плей-оф Ліги чемпіонів проти «Монако».

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 9 очок (3 матчі);

2. «Десна» — 9 (3);

3. «Шахтар» — 9 (4);

4. «Ворскла» — 7 (3);

5. «Дніпро-1» — 7 (3);

6. «Олександрія» — 6 (3);

7. «Металіст-1925» — 6 (3);

8. «Колос» — 4 (2);

9. «Зоря» — 3 (3);

10. «Минай» — 3 (2);

11. «Рух» — 3 (3);

12. «Маріуполь» — 1 (3);

13. «Львів» — 1 (3);

14. «Верес» — 1 (2);

15. «Чорноморець» — 0 (3).

16. «Інгулець» — 0 (3).

Бомбардири: 3 м'ячі - Владислав Кочергін («Зоря»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 2 — Віталій Буяльський («Динамо»), Владислав Калитвинцев («Десна»), Владислав Бугай («Чорноморець»), Юрій Батюшин («Металіст-1925»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Овусу Фрімпонг («Зоря»).

Також в 4-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Верес» — «Ворскла», «Зоря» — «Минай», «Десна» — «Дніпро-1» (14 серпня), «Колос» — «Рух», «Львів» — «Олександрія» (15 серпня), «Маріуполь» — «Чорноморець» (16 серпня) та «Інгулець» — «Динамо» (18 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч-відповідь «Шахтаря» проти «Монако» в Лізі чемпіонів перенесено з Києва до Харкова.

Фото ФК «Шахтар»

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