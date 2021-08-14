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Спорт

Жорсткий нокаут за 10 секунд: боєць ММА двома ударами «вирубив» суперника

14:58 14 серпня 2021
Еко Роні Сапутра&nbsp;— Пен Шуай Лю

Яскравий, щоправда нетривалий, бій у рамках турніру ONE Championship: Battleground 2, що пройшов у Сінгапурі, видав індонезійський боєць змішаних єдиноборств у легкій вазі Еко Роні Сапутра (5 перемог, 1 поразка в ММА).

Поєдинок проти китайця Пен Шуай Лю (6 перемог, 7 поразок) тривав лише 10 секунд. Зі стартовим гонгом Сапутра кілька секунд «придивлявся», потім одним ударом «пристрілявся», а другим — «вирубив» суперника, який без свідомості впав на настил октагону. Вийшло дуже ефектно!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боєць Амосов першим із співвітчизників здобув чемпіонський титул Bellator.

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