Чотириразову олімпійську чемпіонку покусала собака: довелося робити щеплення

Титулована американська гімнастка Симона Байлс, яка має у своїй колекції сім олімпійських медалей (з яких чотири — золоті) та 19 (!) нагород вищої проби чемпіонатів світу, постраждала від своєї любові до собак.

24-річна спортсменка гостювала у своїх рідних на фермі після повернення з Токіо, де завоювала «бронзу» у вправах на колоді, і вирішила погратися з німецькою вівчаркою. Вийшло невдало…

«Німецькі вівчарки не люблять грати. Я все життя росла з цими собаками, мене ніколи не кусали. Але ця собака на фермі, мабуть, сказала мені: „Не сьогодні“. Довелося йти до лікаря, щоб зробити щеплення», — зізналася Байлз, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram фото прокусанного пальця.

Відзначимо, що Байлз із дитинства страждає від синдрому дефіциту уваги та гіперактивності. Утім, заняття спортивною гімнастикою й досягнення успіхів в улюбленій справі, а також майже 7 млн підписників в Instagram допомагають Симоні успішно протистояти незвичного недугу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український фехтувальник Ігор Рейзлін почав успішно виступати та завойовувати медалі після влучання блискавки чотири роки тому.

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