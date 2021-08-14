Піжонський пенальті не дозволив «Вересу» відсвяткувати першу перемогу в УПЛ: відеоогляди матчів

У суботу, 14 серпня, матчами в Луцьку, Чернігові та Запоріжжі продовжився 4-й тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 4-й тур

14 серпня (субота)

«Верес» (Рівне) — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Солдат, 54 — Тілль, 48, з пенальті). На 57-й хвилині Сергійчук («Верес») не реалізував пенальті.

Рівненський «Верес», який поки що не знає перемог у новому сезоні, був близький до того, щоб поповнити свою скарбничку повноцінними трьома очками в поєдинку з полтавською «Ворсклою», що набрала хороший хід. Пропустивши першими в дебюті другого тайму з пенальті, підопічні Юрія Вірта доволі швидко відігралися, використавши подачу з кутового, а незабаром і взагалі отримали можливість вийти вперед. Сергійчук заробив пенальті й сам же взявся його виконувати, ось тільки «паненка» від форварда «Вереса» виявилася невдалою — м'яч поцілив у поперечину. У підсумку, всього лише результативна нічия.

«Десна» (Чернігів) — «Дніпро-1» — 2:1 (Безбородько, 30, Завійський, 86 — Довбик, 78). На 59-й хвилині вилучений Ді Франко («Дніпро-1»), а на 75-й — Піхальонок («Дніпро-1»).

Чернігівська команда підходила до матчу, маючи стовідсотковий показник набраних очок за підсумками стартових турів, і, звичайно, порушувати приємну для себе серію аж ніяк не бажала. Підопічні Олександра Рябоконя забили в середині першого тайму, коли ідеальний за точністю навіс Калитвинцева з правого флангу знайшов голову Безбородька, і форвард забив уже четвертий м'яч у сезоні, вийшовши в лідери бомбардирських перегонів.

Здавалося, що все складається для чернігівців ідеально. По ходу другого тайму гості залишилися вдев'ятьох — спочатку другу жовту картку отримав Ді Франко, а потім Піхальонок нагрубив арбітру Катерині Монзуль та отримав пряму червону картку. Але на 78-й хвилині дніпряни майстерно скористалися з помилки суперника, запустили в прорив Довбика, і той перекинув м'яча над голкіпером.

Але в підсумку сіверяни таки вирвали перемогу. Чергова подача Калитвинцева з флангу цього разу знайшла голову Завійського, той пробив, а голкіпер не втримав м'яча на лінії воріт…

«Зоря» (Луганськ) — «Минай» — 1:1 (Аллахьяр, 65 — Горін, 53).

Обидві команди у своїх попередніх матчах програли київському «Динамо», і горіли бажанням поповнити свою скарбничку набраними очками. Хоч підопічні Віктора Скрипника й були явними фаворитами, але мінайці ні в чому не поступалися супернику, якому вже незабаром грати у кваліфікації Ліги Європи проти віденського «Рапіда». Більше того, команда Василя Кобіна на початку другого тайму змогла шокувати луганчан, коли Горін вдало замкнув подачу з кутового. «Зорі» вдалося відігратися завдяки індивідуальній майстерності Аллахьяра, але за майже півгодини, які залишалися до завершення матчу, жодній із команд так перемогу вирвати не вдалося.

13 серпня (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Металіст-1925» (Харків) — 2:0 (Степаненко, 49, Траоре, 80).

Турнірне становище:

1. «Десна» — 12 очок (4 матчі);

2. «Динамо» — 9 (3);

3. «Шахтар» — 9 (4);

4. «Ворскла» — 8 (4);

5. «Дніпро-1» — 7 (4);

6. «Олександрія» — 6 (3);

7. «Металіст-1925» — 6 (4);

8. «Зоря» — 4 (4);

9. «Минай» — 4 (3);

10. «Колос» — 4 (2);

11. «Рух» — 3 (3);

12. «Верес» — 2 (3);

13. «Маріуполь» — 1 (3);

14. «Львів» — 1 (3);

15. «Чорноморець» — 0 (3).

16. «Інгулець» — 0 (3).

Бомбардири: 4 голи — Артем Довбик («Дніпро-1»), Денис Безбородько («Десна»); 3 — Владислав Кочергін («Зоря»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Руслан Степанюк («Ворскла»); 2 — Віталій Буяльський («Динамо»), Владислав Калитвинцев («Десна»), Владислав Бугай («Чорноморець»), Юрій Батюшин («Металіст-1925»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Овусу Фрімпонг («Зоря»).

Також в 4-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Колос» — «Рух», «Львів» — «Олександрія» (15 серпня), «Маріуполь» — «Чорноморець» (16 серпня) та «Інгулець» — «Динамо «(18 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» зазнало розгромної поразки від міланського «Інтера» в товариському матчі.

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