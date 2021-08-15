Гол плюс пас: українець Яремчук ударно дебютував у чемпіонаті Португалії

Український форвард «Бенфіки» Роман Яремчук, який узяв участь у результативній атаці в матчі Ліги чемпіонів проти «Спартака», показав себе у всій красі в дебютному для себе поєдинку чемпіонату Португалії.

У рамках 2-го туру «орли» приймали на своєму полі «Ароуку». Вже на 8-й хвилині гості залишилися в меншості, коли наш співвітчизник, виходячи віч-на-віч із воротарем, змусив того порушити правила за межами штрафного майданчика. А наприкінці першого тайму Роман узяв участь у двох голах. Спочатку в результаті швидкої контратаки українець зручно прострілив на Вальдшмідта, якому залишалося поцілити з кількох метрів у порожні ворота, а потім і сам завдав результативного удару, замкнувши простріл Піцці з правого флангу.

У підсумку, матч так і завершився перемогою «Бенфіки» — 2:0, яка, маючи шість очок після двох турів, разом зі «Спортингом» очолює турнірну таблицю. Свій наступний матч «орли» проведуть 18 серпня, коли приймуть голландський ПСВ у рамках раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Євген Макаренко, який виступав у Бельгії, підписав контракт із угорським «Фехерваром».

Фото ФК «Бенфіка»

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