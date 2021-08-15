У вівторок, 17 серпня, в Монако на стадіоні «Луї II» пройде перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між французьким «Монако» та донецьким «Шахтарем».

Нинішні суперники успішно подолали стадію третього кваліфікаційного раунду найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу. Гірники в обох матчах обіграли бельгійський «Генк» (2:1 у гостях та 2:1 удома), а «Монако» легко впорався з чеською «Спартою» (2:0 у гостях та 3:1 удома).

А от у національних чемпіонатах усе складається для команд не дуже успішно. І якщо «Шахтар», навіть незважаючи на одну поразку, перебуває в групі лідерів, то «Монако» поки перемогами похвалитися не може, у двох стартових турах набравши лише одне очко.

Букмекери в майбутній зустрічі бачать фаворитом французький клуб. Наприклад, аналітики контори «Фаворит Спорт» ставки на перемогу «Монако» приймають із коефіцієнтом 1,73, на нічию дається 3,95, успіх «Шахтаря» оцінюється в 4,85.

У прямій трансляції поєдинок «Монако» — «Шахтар» (початок — о 22:00) на території України можна подивитися на платформі MEGOGO. Також гру покаже канал «Матч!» (Росія).

Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф, перший матч

17 серпня (вівторок)

«Монако» — «Шахтар» 22:00 MEGOGO, «Матч!» (Росія)

Нагадаємо, що матч-відповідь пройде в середу, 25 серпня, в Харкові на ОСК «Металіст» (початок — о 22:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-футболіст «Шахтаря» Віктор Коваленко змінив клуб в Італії.

Фото ФК «Шахтар»

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