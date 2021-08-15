Онук легендарного Мухаммеда Алі жорстко побив суперника в дебютному бою: відео нокауту

20-річний американець Ніко Алі Уолш, онук легенди боксу Мухаммеда Алі, успішно дебютував на професійному ринзі.

Боксер, який виступає в середній вазі, зійшовся зі своїм співвітчизником Джорданом Віксом (4 перемоги, 2 з них — нокаутом, 2 поразки). З перших секунд домінуючи в поєдинку, Ніко обсипав суперника градом потужних ударів, змусивши рефері зупинити бій уже в першому раунді.

«Мені все життя доводиться жити з цим тиском. Не важливо, була це школа або спорт. Мене завжди будуть порівнювати з дідом. Але я сильний, якщо обираю той вид спорту, де прославився Мухаммед Алі», — заявив Алі-молодший, мати якого Рашида була проти того, щоб Ніко займався боксом.

Мухаммед Алі з маленьким Ніко

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бій Мухаммеда Алі з Джо Фрейзером визнаний найкращим в історії боксу.

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