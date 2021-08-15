Відомого бійця тхеквондо жорстоко побили наркомани: фото не для людей зі слабкими нервами

22-річний Джек Вуллі, який став на нещодавній Олімпіаді в Токіо першим ірландцем, що представляв свою країну в тхеквондо на Іграх, потрапив на батьківщині в неприємну ситуацію, будучи атакований на вулиці неадекватами-наркоманами.

«У п'ятницю, 13-го, я пішов повечеряти зі своїм другом (у 17-річному віці Джек зробив камінг-аут, заявивши, що є геєм. - Авт.). Ми посиділи в ресторані, після чого поверталися по набережній, де нарвалися на банду наркоманів, хлопців та дівчат, віком близько 20 років. Один із них ударив мене в обличчя, просто тому що я проходив повз, після чого вони продовжили свій забіг, при цьому нападаючи на мирних жителів.

На щастя, мені вдалося викликати швидку допомогу та залишитися у свідомості. Зараз я в лікарні в очікуванні операції на ротовій порожнині, а ось одній із жертв нападу, наскільки я чув, не пощастило — чоловік помер після ножового поранення", — написав спортсмен на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото, які людям зі слабкими нервами краще не дивитися.

Відзначимо, що в Токіо ірландець, який став срібним призером чемпіонату Європи в 2019 році, виступив невдало, програвши в першому ж поєдинку аргентинцю Лукасу Гузману. Утім, навіть саме потрапляння на Ігри стало неймовірним успіхом для Вуллі.

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